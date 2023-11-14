В Йыхви под поездом погиб мужчина.

Вечером во вторник под поездом возле железнодорожной станции Йыхви погиб человек.
Пресс-представитель полиции сообщила, что авария произошла в 21.41 во вторник вечером.
Находившийся на месте происшествия следователь полиции Расмус Сарап рассказал "Северному побережью", что погибший - пожилой мужчина и, по предварительным данным, до аварии он сидел на железной дороге и поезд не смог затормозить, чтобы избежать столкновения.
Авария произошла за несколько сотен метров до железнодорожной станции Йыхви, когда пассажирский поезд "Elron" следовал из Таллинна в Нарву. Из-за аварии движение поездов остановилось.