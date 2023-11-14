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В Йыхви под поездом погиб мужчина

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Эрик Калда
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В Йыхви под поездом погиб мужчина.
В Йыхви под поездом погиб мужчина. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Вечером во вторник под поездом возле железнодорожной станции Йыхви погиб человек.

Пресс-представитель полиции сообщила, что авария произошла в 21.41 во вторник вечером. 

Находившийся на месте происшествия следователь полиции Расмус Сарап рассказал "Северному побережью", что погибший - пожилой мужчина и, по предварительным данным, до аварии он сидел на железной дороге и поезд не смог затормозить, чтобы избежать столкновения.

Авария произошла за несколько сотен метров до железнодорожной станции Йыхви, когда пассажирский поезд "Elron" следовал из Таллинна в Нарву. Из-за аварии движение поездов остановилось.

Jõhvis hukkus Elroni reisirongi alla jäänud mees.
Jõhvis hukkus Elroni reisirongi alla jäänud mees. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik
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