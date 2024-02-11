Ректор EBS министру экономики: создайте равные правила игры для всех

В интервью на портале Центрального союза работодателей Эстонии Меэлис Китсинг отметил, что большой потенциал кроется в росте экспорта услуг. Речь идет не об одной области, а о более широком спектре возможностей. По его мнению, современная промышленность тесно интегрирована с услугами. Есть и области, где имидж Эстонии в мире крепнет, но экспорт услуг скромен - например, образование.

- Нам необходимо найти так называемые слабые сигналы, которые потенциально могут стать сильными. Пригодятся вдохновляющие истории компаний, которые преуспевают. Нельзя оставаться когнитивно зависимым от избранных путей. Вы должны быть открыты для новых возможностей. В разных областях эти возможности различны, - сказал Меэлис Китсинг.

По мнению ректора EBS, Эстонии следует определить приоритеты в соответствии с возможностями политики и политиков в маленькой открытой экономике.

На вопрос, какой совет он бы дал министру экономики, Меэлис Китсинг ответил: "Представляйте эстонские компании на международных рынках - открывайте двери и отстаивайте интересы как малых, так и крупных компаний. Создайте равные правила игры для всех участников рынка и отстаивайте их. Осознайте, что активная промышленная политика и создание национальных чемпионов - это скользкий путь".