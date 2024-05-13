Руководитель эстонских подразделений Gren Марго Кюлаотс отмечает, что Ида-Вирумаа является важным для Gren уездом - предприятие верит в будущее региона и хочет по-прежнему инвестировать в него.
Gren смело развивается в Ида-Вирумаа
Чуть более полутора лет назад, в ноябре 2022 года была завершена сделка, в результате которой Gren приобрел сеть центрального отопления Йыхвиского и Кохтла-Ярвеского регионов общей протяженностью 164 километра. Для оптимизации принадлежавшей ранее Viru Keemia Grupp теплосети продолжают сотрудничество с прежним владельцем, и даже сейчас поступающее в дома и офисы региона тепло является отходящим в ходе производственных процессов на VKG теплом, или остаточным.
Отходящее тепло держит цену отопления на низком уровне
В нынешних меняющихся условиях использование отходящего тепла для отопления домов является сверхважным для Gren - речь идет об источнике энергии, неиспользование которого стало бы растратой местных ресурсов, к тому же речь идет о надежном энергоисточнике, уменьшающем потребление примарных топлив и зависимость Эстонии от импортных топлив.
Знал ли ты, что:
отходящее тепло образуется в ходе производственных процессов и в старину просто сбрасывалось в атмосферу. Сегодняшние технологии позволяют собирать это тепло и использовать для производства центрального отопления. Не использовать его - это значит транжирить местные ресурсы.
Цена распределяемого в сети отопления Gren тепла тоже является низкой благодаря отходящему теплу. Цена предлагаемого Gren центрального отопления в Ида-Вирумаа ниже, чем в ближайших окрестностях или в остальной Эстонии. Например, в Раквере центральное отопление стоит почти на 68% больше, да и в Силламяэ и Нарве оно дороже примерно на 20%.
Цена тепла для потребителя зависит от закупочной цены получаемого отходящего тепла, которую утверждает Департамент конкуренции.
Первичные инвестиции в теплосеть
Хотя в Ахтме у Gren имеется современная работающая на газовом топливе резервная котельная, произведенное на которой тепло время от времени - например, при очень сильных морозах - подается в сеть центрального отопления, но из-за высокой цены газа и его зарубежного происхождения ее включают очень редко. Поскольку резервная котельная в новых инвестициях сейчас не нуждается, то пока приоритетом является модернизация региональных сетей отопления.
Как формируется цена тепла в Ида-Вирумаа?
Цену формируют цена покупаемого у Viru Keemia Grupp отходящего тепла производственных процеccов и расходы Gren на деятельность по распределению тепла. Регулирует цену тепла Департамент конкуренции.
Отопительная инфраструктура Кохтла-Ярве и Йыхви построена большей частью около 50 лет назад, а в некоторых местах возраст трасс достигает 70 лет. Ясно, что трубопроводы за столь долгое время стареют и изнашиваются, что, в свою очередь, приводит к утечкам тепла и энергопотерям, а со временем начинает влиять на надежность энергоснабжения.
По словам руководителя Gren Viru Андреса Клаасмяги, именно трассы центрального отопления обеспечивают надежность снабжения и качества услуги. Главным аргументом в пользу использования центрального отопления является удобство услуги. Однако если при снабжении теплом возникают вызванные плохим состоянием труб отключения, то это уже неудобство. Задача Gren сделать так, чтобы отключений было как можно меньше.
Миллионы на реновацию теплотрасс
Руководитель эстонских подразделений Gren Марго Кюлаотс еще два года назад обнадежил, что благодаря большому опыту Gren в Тарту и Пярну предприятие сможет позитивно повлиять на развитие сферы центрального отопления в Йыхвиском и Кохтла-Ярвеском регионах. С того времени Gren активно ищет решения и инвестирует в регион.
Например, в расположенную в начале Пуру теэ теплотрассу инвестировано уже более полумиллиона евро и более 660 тысяч евро - в трассу на улице Парги в Йыхви. Однако на сегодня ясно, что в 2024-2026 годах в модернизацию региональных теплотрасс будет сделана еще большая инвестиция в объеме 7,9 миллиона евро.
На помощь придет KIK
Gren подал в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) ходатайство о пособии на реконструкцию теплотрасс в регионах Кохтла-Ярве и Йыхви и в марте этого года получил положительный ответ о выделении 2,23 миллиона евро. Собственное участие Gren составит более 5,7 миллиона евро. Строительные работы на трассах центрального отопления начнутся уже в июне, и в рамках проектов в ближайших лет надеются реновировать в общем 11,6 километра теплотрасс.
Кроме того, Gren ведет новые переговоры, чтобы включить в свою инфраструктуру некоторые находящиеся в муниципальной собственности участки сети, которые Gren сейчас эксплуатирует. Составляются планы инвестиций и в следующий этап работ по реновации теплотрасс.
Направление на рост и инвестиции
Потенциал развития Ида-Вирумаа велик, а новые предприятия и инвесторы тоже будут нуждаться в современных энергетических услугах для отоплении и охлаждения зданий. Gren, как ответственное энергетическое предприятие, помогает местным и международным партнерам развивать ресурсоэффективную и углеродно нейтральную экономику.
Например, в сотрудничестве с целевым учреждением "Развитие промышленных территорий Ида-Вирумаа" (Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus) определены потенциальные подключающиеся к центральному отоплению в Йыхвиском бизнес-парке: Йыхвиский киногородок и создаваемый датскими инвесторами завод по производству протеинов стали бы довольно крупными энергопотребителями.
Хотя в ближайшие годы в Ида-Вирумаа не будет поставлена точка в добыче сланца, с учетом государственных и общемировых трендов добыча сланца в Вирума все же уменьшится и региону придется адаптироваться к изменениям, связанным с зеленым поворотом. Gren с интересом следит за тем, каким окажется будущее сланцедобычи в Ида-Вирума и сможет ли предприятие играть еще большую роль в оказании энергетических услуг жителям и предприятиям региона.
Мы, как амбициозное энергетическое предприятие, развиваем и предлагаем зеленые энергетические решения.
Международные климатические цели, в том числе уменьшение доли использования ископаемых топлив, а также необходимость адаптации к климатическим изменениям, вынуждают энергорынок быстро меняться.
Кюлаотс отмечает, что даже если через десятилетия нельзя будет больше покупать получаемое на сланцевых производствах отходящее тепло, то, вероятно, на деньги фонда справедливого перехода и деньги различных инвесторов будут созданы другие производства, которые окажутся в состоянии предлагать в достаточном количестве необходимое для центрального отопления отходящее тепло. Современные работающие на местном биотопливе станции совместного производства тоже могли бы сыграть свою роль в региональной системе отопления.
Например, в Тарту и Пярну биотопливо годами обеспечивает стабильную цену тепла и не является таким же нестабильным, как газ, источником отопления. Важно и то, что используемое биотопливо не импортируется и деньги за сырье платят местным производителям. Газ же в Эстонии не производится, и все деньги за него уходят за пределы государства.
Центральное охлаждение - на месте
Gren не является только производящим и распределяющим центральное отопление энергетическим предприятием. Он движется к тому, чтобы центральное отопление и центральное охлаждение формировали единую энергосистему. А именно: освобождающуюся при процессах централизованного охлаждения энергию можно использовать для производства отопления и горячей воды. Централизованное охлаждение уже давно применяется не только на нуждающихся в холодильных зданиях производствах, ведь и обычные здания общего пользования нуждаются в более прохладным климате в периоды летней жары.
Центральное охлаждение является у Gren одним из самых инновационных способов производства и распределения энергии - еще в 2016 году в Тарту была открыта первая в странах Балтии централизованная охлаждающая станция. На сегодня к ней добавились вторая станции централизованного охлаждения в Аардла в Тарту и третья - в Пярну.
Потенциал в деле централизованного охлаждения Кюлаотс видит и в Ида-Вирумаа, ведь необходимая для центрального охлаждения плотность застройки в здешних городах местами имеется, потребность в комфорте тоже есть.
Знал ли ты, что:
на молочном производстве E-Piim в Пайде Gren построил основанную на высоких технологиях промышленную систему охлаждения, инсталлированная суммарная мощность которой равна примерно 6000 кВт. В охлаждающей системе крупного завода холод обеспечивает высокоэффективное оборудование, использующее в качестве хладагента аммиак. Аммиак является очень энергоэффективным и оказывающим минимальное влияние на окружающую среду веществом, потенциал глобального потепления (GWP) которого считается нулевым. При производстве энергии охлаждения образуется остаточное тепло, которое максимально используется, например, в системе отопления заводсткого здания, что значительно уменьшает потребление примарных топлив.
Концепция будущего
Ида-Вирумаа - один из наиболее быстро развивающихся регионов Эстонии, здесь постоянно происходит что-то интересное и новое. С точки зрения промышленности потенциала здесь тоже предостаточно: глубокие порты, полезные ископаемые, возможность делать производственные инвестиции, около 150 тысяч трудолюбивых и образованных людей, имеющих опыт работы на крупных производствах. Природа здесь тоже живописная и достойная того, чтобы беречь ее - в этом Gren обязательно хочет участвовать своей успешной, направленной на устойчивое развитие деятельностью.
Gren - это энергетическое предприятие
Gren действует в Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Соединенном королевстве. Gren развивает проекты зеленой энергии, простирающиеся от щадящих окружающую среду центрального отопления и центрального охлаждения до основанных на возобновляемых источниках энергии энергетических решений для промышленных предприятий.
В Эстонии Gren действует в Ида-Вирумаа - в регионах Йыхви, Кохтла-Ярве и Ахтме, а также в Тарту и Пярну. На эстонских предприятиях Gren работают в общем около 160 человек, из них 26 - в Ида-Вирумаа.
В 2023 году Gren продал в Эстонии 1049 GWh теплоэнергии, 12 GWh охлаждения и 243 GWh электроэнергии. В Ида-Вирумаа было продано 276,3 GWh теплоэнергии.
Эстонские предприятия Gren имеют сертификаты соответствия стандартам системы управления ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
www.gren.ee
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Общие контакты:
Gren Viru AS
Пуру теэ, 79, Ахтмеская часть города, 31023 город Кохтла-Ярве
+372 512 5757
info.viru@gren.com
Продажа и обслуживание клиентов:
klient.viru@gren.com
Неисправности и аварии теплосети:
+372 515 9933
Почему стоит выбрать центральное отопление
Почему современное решение центрального отопления является наилучшим из возможных, объясняет руководитель Gren Viru Андрес Клаасмяги.
Дружелюбное к окружающей среде
Экономное использование энергии сегодня неизбежно. Из этого следует, что центральное отопление выгодно всем жителям, поскольку уменьшает воздействие на окружающую среду. При организации центрального отопления используются современные эффективные технологии, а также регулируемые и контролируемые производственные процессы, посредством которых максимально используется содержащаяся в топливе энергия. Благодаря этому щадят природу и сохраняют более чистым воздух городов и других населенных пунктов.
Gren Viru покупает у VKG отходящее тепло, то есть возникающий в результате производственного процесса выброс. Вместо того чтобы просто сбрасывать в атмосферу, образующееся при производстве тепло собирают и используют для отопления.
Нашей сети центрального отопления присвоена пометка Tõhus kaugküte ("Эффективное центральное отопление"), что подтверждает и отмечает эффективность центрального отопления, то есть использование отходящего тепла в поставляемом клиенту центральном отоплении. Исходя из зеленых амбиций Эстонии, эффективные решения центрального отопления становятся все более важными при достижении этих целей.
Удобное целостное решение
Выбрав центральное отопление, клиент не должен будет заботиться ни о чем другом, лишь о наличии исправной системы отопления внутри здания. Вся остальная ответственность ложится на предлагающего услугу центрального отопления. Клиент не должен заботиться о необходимых для производства и транспортировки тепла инвестициях, обслуживании, оперировании, ремонте, поставке топлива, обновлении оборудования и пр.
Безопасное и надежное
Центральное отопление всегда гарантирует нам безопасную жизненную среду, ведь тепло производится в удалении. В дома оно поступает безопасно, не обременяя другие коммуникации здания и не требуя для системы особых условий в виде строительных конструкций, датчиков, контрольных актов, хранения отопительных материалов и пр.
Центральное отопление - гибкое и в то же время постоянное. Вы можете быть уверены, что горячая вода всегда дойдет до вас в виде бытовой воды и/или отопления. У обслуживающего вас предприятия имеются резервные мощности, исправное оборудование, трубопроводы, и возможные неисправности до вас обычно не доходят. Кратковременные отключения планируются заранее, утечек из теплотрасс становится с каждым годом все меньше.
Gren инвестирует в реновацию теплотрасс, что обеспечит и в будущем надежность снабжения теплоэнергией.
Прозрачная, конкурентоспособная и стабильная цена
Цена центрального отопления определяется на основании Закона о центральном отоплении и регуляции со стороны Департамента конкуренции. Цена поставляемого клиенту центрального отопления соответствует затратам оказывающего услугу, которые Департамент конкуренции тщательно просматривает и согласовывает.
С 2013 года продажная цена теплоэнергии в нашем сетевом регионе изменилась по сравнению со всеми другими повышениями цен очень мало. Десять лет назад цена продаваемый конечному потребителю теплоэнергии равнялась 55,22 eвро MWh + налог с оборота. Сейчас она составляет 62,78 eвро MWh + налог с оборота, что примерно на 13% дороже, чем было в 2014 году. Однако, по данным Департамента статистики, за 10 лет индекс потребительских цен на все товары и услуги вырос почти на 51%.
Цены на наиболее популярные альтернативные виды топлива, как то древесина, природный газ и электроэнергия, за последние годы тоже значительно выросли и не в состоянии конкурировать со стабильностью предлагаемой нами конечной цены, основанной на отходящем тепле.
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В заключение можно констатировать, что подключиться к системе центрального отопления крайне разумно в городах и населенных пунктах, где уже имеется сеть центрального отопления. Если добавить сюда вышеупомянутые экологичность, удобство и надежность поставки, то альтернативным источникам отопления будет сложно конкурировать с центральным отоплением.
Если вы по какой-то причине взвешиваете в качестве источника отопления альтернативные решения вместо центрального отопления, то прошу проконсультироваться сначала с Gren Viru AS: Андрес Клаасмяги, тел. 5560 2495, э-почта andres.klaasmagi@gren.com.
Многолетний опыт показывает, что некоторые другие решения по отоплению приносят клиенту скрытые затраты и неудобства, относительно которых люди поначалу в курсе не были. Мы готовы вместе обсудить детали каждого отдельного решения.
Для того чтобы все наши имеющиеся и будущие клиенты могли пользоваться дружелюбным к окружающей среде, удобным, безопасным и имеющим стабильную цену центральным отоплением, необходимо, чтобы как местные самоуправления и думающие об альтернативах клиенты, так и мы результативно сотрудничали друг с другом.
Сравнение цен
Индекс потребительских цен по сравнению с первым кварталом 2014 года вырос за десять лет на 50,9 процента. Предлагаемая Gren Viru AS цена центрального отопления за тот же период выросла всего на 13,7 процентов.
Изменение индекса потребительских цен в процентах: statistikaamet.ee
Изменение цены центрального отопления Gren Viru в процентах: gren.ee
Ремонтные работы на теплотрассах начнутся в мае
Gren обновит в Кохтла-Ярве и Йыхви в течение следующих двух лет 11,6 километра теплотрасс.
Уже в мае этого года начнется замена трубопровода в Кохтла-Ярве - в районе Олеви-Пыхья. Осенью начнется подготовка реновации других находящихся в наиболее критическом состоянии сетей в Кохтла-Ярве. Обновлены будут теплотрассы в деревне Йыхви. По возможности теплотрассы будут выводить из подвалов зданий.
* В Кохтла-Ярве в районе Олеви-Пыхья заменят 3,4 километра трубопровода
* Магистральный трубопровод Кохтла-Ярвеской теплоэлектростанции обновят на протяжении 2,3 километра
* Вдоль дороги Пярна-Рави-Мыйза обновят примерно 2,4 километра трубопровода
* В районе Тууслари обновят около 2 километров труб
* В Йыхви и деревне Йыхви проложат около 1,5 километра новых трубопроводов
График выполнения работ выяснится в ближайшие месяцы, и Gren заранее приносит извинения всем, кому связанные с обновлением трубопроводов земляные работы и возможные ограничения движения доставят неудобства.
Как сэкономить расход тепла?
Знал ли ты, что:
в Эстонии цена центрального отопления фиксируется Департаментом конкуренции и зависит главным образом от используемого топлива и эффективности производства?
Однако размер счета за отопление зависит и от нужд потребления здания. Например, чем меньше или хуже утеплен дом, тем больше в нем расход тепла. Что же можно предпринять, чтобы расходы тепла были меньше?
В преддверии летнего сезона и периода без отопления мы дадим некоторые хорошие рекомендации, как за пару месяцев без центрального отопления можно подготовиться к новому отопительному сезону.
Что и как поможет?
Уменьшить теплопотери прежде всего помогут реновация и утепление здания, а также модернизация теплового оборудования и теплосистем здания, то есть установка автоматического теплоузла, а также настройка и уравновешивание системы отопления здания.
Современный теплоузел позволяет регулировать внутреннюю температуру в здании в соответствии с пожеланиями жильцов, понижать или повышать температуру как в течение суток, так и в течение недель, а также избегать переотопления. Уравновешивание гарантирует равномерное распределение тепла в доме. Жизнь станет более комфортной, ведь тепло будет поступать и в те радиаторы, которые годами были прохладными.
Простые приемы энергоэкономии
1. Не закрывай радиаторы
Подвяжи занавески так, чтобы они не закрывали радиатор. Следовало бы также отодвинуть стоящие перед радиатором крупные предметы мебели, чтобы они не мешали потоку тепла. Благодаря этому движение воздуха будет более равномерным и теплый воздух не станет подниматься сразу под потолок.
2. Покрой полы
Ковры используются в домах не напрасно - непокрытые полы могут стать причиной общей теплопотери в объеме до 10 процентов. Постели ковер туда, где чаще ходишь или сидишь. Ковер препятствует поступлению холодного воздуха в комнату и кажется ногам более теплым, чем непокрытый деревянный или керамический пол.
3. Создай в комнате круговорот воздуха
Теплый воздух поднимается в комнате вверх, то есть в высоких помещениях весь нагретый воздух может скопиться под потолком. В такой ситуации разумно вызвать круговорот воздуха, который выровняет температуру в помещении на разных высотах. Используй для этого вентилятор, который своей сущностью и действием придаст комнате новое дыхание.
4. Не выпускай тепло
Удержать тепло поможет уплотнение окон. Если дверные и оконные уплотнители не спасают от мороза, то используй в доме ветровые барьеры, разместив их перед дверью или на подоконнике. Простым и дешевым решением является поролоновый уплотнитель или самодельный ветробарьер - выбери для него подходящую ткань, а в качестве наполнителя используй, например, рис, ватин или гречу.
Больше ответов на чаще всего повторяющиеся вопросы вы найдете на домашней странице Gren: gren.com/ee/kkk/