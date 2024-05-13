Gren смело развивается в Ида-Вирумаа

Концепция будущего

Ида-Вирумаа - один из наиболее быстро развивающихся регионов Эстонии, здесь постоянно происходит что-то интересное и новое. С точки зрения промышленности потенциала здесь тоже предостаточно: глубокие порты, полезные ископаемые, возможность делать производственные инвестиции, около 150 тысяч трудолюбивых и образованных людей, имеющих опыт работы на крупных производствах. Природа здесь тоже живописная и достойная того, чтобы беречь ее - в этом Gren обязательно хочет участвовать своей успешной, направленной на устойчивое развитие деятельностью.

Фото: Gren Viru AS

Gren - это энергетическое предприятие

Gren действует в Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Соединенном королевстве. Gren развивает проекты зеленой энергии, простирающиеся от щадящих окружающую среду центрального отопления и центрального охлаждения до основанных на возобновляемых источниках энергии энергетических решений для промышленных предприятий.

В Эстонии Gren действует в Ида-Вирумаа - в регионах Йыхви, Кохтла-Ярве и Ахтме, а также в Тарту и Пярну. На эстонских предприятиях Gren работают в общем около 160 человек, из них 26 - в Ида-Вирумаа.

В 2023 году Gren продал в Эстонии 1049 GWh теплоэнергии, 12 GWh охлаждения и 243 GWh электроэнергии. В Ида-Вирумаа было продано 276,3 GWh теплоэнергии.

Эстонские предприятия Gren имеют сертификаты соответствия стандартам системы управления ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

www.gren.ee

facebook.com/GrenEestis

Общие контакты:

Gren Viru AS

Пуру теэ, 79, Ахтмеская часть города, 31023 город Кохтла-Ярве

+372 512 5757

info.viru@gren.com

Продажа и обслуживание клиентов:

klient.viru@gren.com

Неисправности и аварии теплосети:

+372 515 9933