ПОЛИЦИЯ В Алутагузе украли лес, а в городах случились рукоприкладства

В Нарве подрались брат с сестрой

3 июня в квартире на улице А. Пушкина в Нарве произошла потасовка между 47-летней женщиной и ее 53-летним братом. Ни один из родственников помощи медиков не пожелал. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Йыхви мужчина напал на знакомую

Утром 3 июня на улице Кулдренети в Йыхви 63-летний мужчина ударил знакомую женщину 66 лет. Причину конфликта и более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Конфликт между женщинами перерос в рукоприкладство

3 июня полиция получила вызов в квартиру на улице В. Герасимова в Нарве, где между знакомыми женщинами разгорелась ссора, в ходе которой 56-летняя женщина била и трепала за волосы других женщин. Полиция выясняет обстоятельства.

У серба и латыша на границе нашли советскую символику

3 июня на Нарвском пограничном пункте при проверке багажа одного гражданина Сербии и одного гражданина Латвии были обнаружены предметы с советской символикой. Внимание этих людей обратили на то обстоятельство, что в Эстонии такая символика запрещена. Люди отдали эти предметы и продолжили путь в Эстонию.