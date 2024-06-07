ПОЛИЦИЯ В разных городах зафиксировали случаи насилия

В тот же день в полицию сообщили, что во время ссоры в квартире на улице Креэнхольми в Нарве пьяная 31-летняя женщина швырнула стакан в своего сожителя. Медики на месте оказали мужчине первую помощь. Полицейские задержали женщину как подозреваемую.

В пятницу, 7 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу во время совместного распития алкоголя был избит 36-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу для оказания первой помощи.

Мужчина пришел за вещами и отказался уходить

6 июня в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 67-летний мужчина пришел в квартиру бывшей жены на улице Геолоогиа в Силламяэ, чтобы забрать вещи, но не захотел уходить и также напал на нее. Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.