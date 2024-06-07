В четверг, 6 июня, в полицию поступил вызов на Таллиннское шоссе в Нарве, где во время конфликта пьяный 37-летний мужчина ударил своего отца. Полицейские задержали нападавшего.
ПОЛИЦИЯ ⟩ В разных городах зафиксировали случаи насилия
В тот же день в полицию сообщили, что во время ссоры в квартире на улице Креэнхольми в Нарве пьяная 31-летняя женщина швырнула стакан в своего сожителя. Медики на месте оказали мужчине первую помощь. Полицейские задержали женщину как подозреваемую.
В пятницу, 7 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу во время совместного распития алкоголя был избит 36-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу для оказания первой помощи.
Мужчина пришел за вещами и отказался уходить
6 июня в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 67-летний мужчина пришел в квартиру бывшей жены на улице Геолоогиа в Силламяэ, чтобы забрать вещи, но не захотел уходить и также напал на нее. Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.