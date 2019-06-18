Угрожавшего ребенку убийством забрали в арестантский дом

Набросился на мальчика

15 июня на улице Кангеласте в Нарве 44-летний мужчина напал на 13-летнего парня. Подозреваемый задержан полицейскими.

Несовершеннолетний напал на взрослого

15 июня на улице Выйду в Нарве 14-летний подросток накинулся на 35-летнего мужчину. Полицейские задержали подозреваемого.

Мошенники выманили деньги

15 июня 56-летний мужчина сообщил, что на его мобильный телефон пришло сообщение с просьбой обновить данные своего банковского счета. В сообщении содержалась ссылка. Мужчина перешел по ссылке и ввел PIN1 и PIN2 коды своей ID-карты. Вскоре с его банковского счета на чужой счет перевели 1000 евро.

В Силламяэ напали на отца и сына