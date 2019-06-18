Угрожавшего ребенку убийством забрали в арестантский дом
16 июня сообщили, что на улице Лыокезе в Нарве 13-летнему подростку угрожали убийством. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 70-летнего мужчину.
Набросился на мальчика
15 июня на улице Кангеласте в Нарве 44-летний мужчина напал на 13-летнего парня. Подозреваемый задержан полицейскими.
Несовершеннолетний напал на взрослого
15 июня на улице Выйду в Нарве 14-летний подросток накинулся на 35-летнего мужчину. Полицейские задержали подозреваемого.
Мошенники выманили деньги
15 июня 56-летний мужчина сообщил, что на его мобильный телефон пришло сообщение с просьбой обновить данные своего банковского счета. В сообщении содержалась ссылка. Мужчина перешел по ссылке и ввел PIN1 и PIN2 коды своей ID-карты. Вскоре с его банковского счета на чужой счет перевели 1000 евро.
В Силламяэ напали на отца и сына
16 июня поступило сообщение, что в магазине по улице И. Павлова в Силламяэ нападению подверглись 34-летний мужчина и его 62-летний отец. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 33-летнего мужчину.