ПЕРЕДОВИЦА: Радость за Силламяэ

Этот город реже удостаивается внимания, чем его более крупные собратья по Ида-Вирумаа - Нарва и Кохтла-Ярве, а также уездный центр Йыхви. Однако стоит бросить взгляд на произошедшие в нем за последние годы изменения.

В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, как перенесший несколько лет назад основательный курс обновления и украшенный с большим вкусом подобранными цветами бульвар Мере вдохновил также жильцов некоторых тамошних многоквартирных домов разбить красивые цветочные клубы у себя во дворах.

Спустившись от реновированного недавно стильного дома культуры вниз по знаменитой лестнице, стоит совершить прогулку по бульвару Мере до самого моря.

Тем не менее, уже интересный Силламяэ в следующем году станет еще более привлекательным. Береговой променад, строительство которого начнется через несколько недель, капитально изменит Силламяэ. Много десятилетий имевший статус закрытого города Силламяэ открывается через него к морю. На основании эскизов и описания проекта берегового променада видно, что он станет местом, которому можно как по-хорошему позавидовать, так и порадоваться. Во всяком случае, совершается большой и заметный шаг по улучшению местной среды обитания.