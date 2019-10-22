СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пенсионерка передала мошенникам крупную сумму

20 октября в полицию обратилась 64-летняя жительница Нарвы, которая сообщила, что в период с мая по июнь она со своего счета перечислила одной фирме свыше 26541 евро на инвестиции. Поскольку деньги ей не удалось вернуть, она поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.
Подросток-хулиган задержан
19 октября 17-летний подросток на проспекте Кангеласте в Нарве избил своего ровесника. Хулиган задержан.
Угрожал бывшей жене и ребенку
19 октября в квартире, что на проспекте Выйду в Нарве, 32-летний мужчина угрожал своей бывшей супруге и ее несовершеннолетнему сыну оружием. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Девушка ударила другую девушку
18 октября 14-летняя девушка в Нарве на улице Креэнхольми ударила другую 14-летнюю девочку.
В Йыхви избит юноша
18 октября на Нарвском шоссе в Йыхви был избит 16-летний юноша.
Проявила насилие в отношении дочери
19 октября на улице Пушкина в Нарве 36-летняя женщина прибегла к физическому насилию в отношении своей 15-летней дочери.
Задержан серийный вор
17 октября 39-летний мужчина в продуктовом магазине на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве пытался похитить различные продукты. Тот же мужчина в этом же месте совершил кражи также 28 сентября и 2 октября.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.