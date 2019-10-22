Вт, 22.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пенсионерка передала мошенникам крупную сумму

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

20 октября в полицию обратилась 64-летняя жительница Нарвы, которая сообщила, что в период с мая по июнь она со своего счета перечислила одной фирме свыше 26541 евро на инвестиции. Поскольку деньги ей не удалось вернуть, она поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.

Подросток-хулиган задержан

19 октября 17-летний подросток на проспекте Кангеласте в Нарве избил своего ровесника. Хулиган задержан. 

Угрожал бывшей жене и ребенку

19 октября в квартире, что на проспекте Выйду в Нарве, 32-летний мужчина угрожал своей бывшей супруге и ее несовершеннолетнему сыну оружием. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Девушка ударила другую девушку

18 октября 14-летняя девушка в Нарве на улице Креэнхольми ударила другую 14-летнюю девочку.

В Йыхви избит юноша

18 октября на Нарвском шоссе в Йыхви был избит 16-летний юноша.

Проявила насилие в отношении дочери

19 октября на улице Пушкина в Нарве 36-летняя женщина прибегла к физическому насилию в отношении своей 15-летней дочери. 

Задержан серийный вор

17 октября 39-летний мужчина в продуктовом магазине на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве пытался похитить различные продукты. Тот же мужчина в этом же месте совершил кражи также 28 сентября и 2 октября.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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