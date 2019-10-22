СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пенсионерка передала мошенникам крупную сумму

20 октября в полицию обратилась 64-летняя жительница Нарвы, которая сообщила, что в период с мая по июнь она со своего счета перечислила одной фирме свыше 26541 евро на инвестиции. Поскольку деньги ей не удалось вернуть, она поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.