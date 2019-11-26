Два приморских города решали вопрос о границе

Представители власти Нарва-Йыэсуу и Силламяэ встретились для обсуждения пары назревших между соседями общих вопросов. Как пояснил "Северному побережью" мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, договорились в первую очередь о подготовке к изменению границы двух городов. Речь о нескольких земельных участках, находящихся частично на обеих административных территориях.

Так, это затронет гаражное товарищество на улице Геолоогиа, половина которого - в одном городе, половина - в другом. "Собственники гаражей - почти все жители города Силламяэ", - подчеркнул Ильин.

Аналогично происходит с некоторыми владениями в садоводческом товариществе "Спутник", который расположен на территории двух городов, что само по себе создает лишнюю путаницу при операциях с недвижимостью.

Также будет затронута находящаяся неподалеку от упомянутых гаражей территория, используемая силламяэсцами для пикников, выгула собак и т.п. "Административно это наша территория. Они (власти Силламяэ) хотят развивать ее, но не могут - вот и сделали нам предложение изменить границу", - объяснил Ильин.

Второй темой обсуждения представителей властей стала тропа здоровья, проходящая от так называемого соснового бора в Силламяэ до поселка Синимяэ в Нарва-Йыэсуу.