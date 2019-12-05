МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.12-12.12

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "ПСК" (Нарва).

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "BK Narva".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva United" - ФК "Kohila".

Воскресенье, 8 декабря

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 12.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по боксу; день 2-й.

* В Йыхвиском общественном доме в 13.00 - чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi SK" - "Sparta" (Таллинн).

* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "BK Narva" - БК "HITO"/"Elvarem".

Понедельник, 9 декабря

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa U18" - "Iisaku"/RHKK.

Среда, 11 декабря

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - общее собрание клуба интересующихся спортом. На повестке дня планирование спортивных мероприятий на предстоящий год.

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.30 - викторина "Arukate akadeemia" / "Интеллектуальная академия".

Четверг, 12 декабря

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Iisaku gümnaasium"/RHKK.

РАЗНОЕ

Суббота, 7 декабря

* В Нарвском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Креэнхольми, 45) с 10.00 до 15.00 - Нарвская зимняя ярмарка.

* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Рождественские бабульки приглашают детей помастерить, попасть в сказку и приготовить вкуснятину. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.

* В Нарвской художественной галерее в 12.00 и 14.00 - рождественская программа "Рождественская магия" (на русском языке). Билет - 5 и 7 евро.

* В шахте-музее в Кохтла-Нымме в 12.00 и 14.00 - рождественская программа "Рождество Кротовьей страны в деревне Кукерсит". Билет - 12 евро. Информация и бронирование: тел. 332 4017 или info@kaevandusmuuseum.ee.

Воскресенье, 8 декабря

* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.

* В Кахуласком общественном доме в 15.00 - празднование второго дня адвента.

Вторник, 10 декабря

* На Полярной мызе Кукрузе в 10.00 - рождественская страна. Программа на эстонском языке. На Полярной мызе Кукрузе можно посмотреть представление кукольного театра, принять участие в веселых забавах, также каждый участник получит маленький подарок-сюрприз. Билет - 10 евро.

* В Майдласком народном доме в 17.30 - вечер природы "Улучшение состояния водоемов Вирумаа через проект "LIFE IP CleanEsti". Участие в вечере природы бесплатное, но требуется предварительная регистрация (не позднее 6 декабря). Дополнительная информация и регистрация: тел. 5623 7770 или liisi.marits@keskkonnaamet.ee.

Среда, 11 декабря

* На Полярной мызе Кукрузе в 10.00 - рождественская страна. Программа на эстонском языке. Билет - 10 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская оригами: изготовление декоративных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - мастер-класс рукоделия "Волшебство Нового года своими руками".