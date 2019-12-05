МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.12-12.12

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 декабря.
КУЛЬТУРА
Четверг, 5 декабря
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Я ветер", совместная работа Пайдеского театра с театральными центрами "Vaba Lava" Нарвы и Таллинна. NB! Спектакль сопровождается субтитрами на русском языке. Билеты - 13-15 евро.
Пятница, 6 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - спектакль ''Секреты мужчин среднего возраста''. Билеты - 20,50-24,50 евро.
Суббота, 7 декабря
* В Нарве напротив пруда на улице Пауля Кереса в 14.00 - торжественное приветствие бронепоезда "Wabadus".
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - "Узоры и краски времени", концерт, посвященный 55-й годовщине женского ансамбля народного танца "Геви". Вход свободный.
Воскресенье, 8 декабря
* В Сакаском народном доме в 14.00 - концерт "Незабываемое Рождество в Сака": Лаури Лийв и Якко Мальтис. Билет - 5 евро.
* В Пюссиском Доме культуры в 15.00 - концерт второго дня адвента: Люганузеский смешанный хор, дирижер Кейо Соомельт, гостья - Миртель Пыдра.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 15.00 - концерт второго дня адвента: выступает женский хор "Лада". Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - концерт Элины Нечаевой. Гость - тенор Андрей Богач. На сцене - специально созданный к концерту струнный квартет: Аули Лонкс (рояль), Андреас Ленд (виолончель), Катарийна Мария Китс (скрипка), Меэта Теппо (скрипка). Билет - 16-22 евро.
Понедельник, 9 декабря
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Я ветер", совместная работа Пайдеского театра с театральными центрами "Vaba Lava" Нарвы и Таллинна. NB! Спектакль сопровождается субтитрами на русском языке. Билеты - 13-15 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - певец и артист, звезда эстрады Глеб Матвейчук (Россия).
Вторник, 10 декабря
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - рождественский концерт "В ожидании Рождества": выступают учащиеся и учителя Кохтла-Ярвеской школы искусств.
* В нарвском концертном зале "Женева" в 18.00 - певец и артист, звезда эстрады Глеб Матвейчук (Россия). Билет - 20 евро.
Среда, 11 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 и 18.00 - балет Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик": выступают танцоры Эстонского национального балета и симфонический оркестр Национальной оперы "Эстония". Билеты - 10-15 евро.
Четверг, 12 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - рождественский концерт Йыхвиской музыкальной школы. Вход свободный.
* В церкви Пюхайыэ в 19.00 - рождественский концерт "Рождество в Пюхайыэ": Лаура Пыльдвере (вокал), Джеймс Вертс (вокал, бас-гитара), Якко Мальтис (вокал, клавишные). Билет - 7 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - концерт группы Стаса Намина "Цветы". Билеты - 15,50-28,50 евро.
СПОРТ
Суббота, 7 декабря
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира по шашкам шашечного клуба "Into".
* В Ахтмеском спортхолле в 10.30 - турнир по вольной борьбе "Kuldkaru Open", торжественное открытие в 17.00.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку.
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 13.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - БК "Pühajõe".
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 14.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по боксу; день 1-й.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "ПСК" (Нарва).
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "BK Narva".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva United" - ФК "Kohila".
Воскресенье, 8 декабря
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 12.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по боксу; день 2-й.
* В Йыхвиском общественном доме в 13.00 - чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi SK" - "Sparta" (Таллинн).
* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "BK Narva" - БК "HITO"/"Elvarem".
Понедельник, 9 декабря
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa U18" - "Iisaku"/RHKK.
Среда, 11 декабря
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - общее собрание клуба интересующихся спортом. На повестке дня планирование спортивных мероприятий на предстоящий год.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.30 - викторина "Arukate akadeemia" / "Интеллектуальная академия".
Четверг, 12 декабря
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Iisaku gümnaasium"/RHKK.
РАЗНОЕ
Суббота, 7 декабря
* В Нарвском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Креэнхольми, 45) с 10.00 до 15.00 - Нарвская зимняя ярмарка.
* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Рождественские бабульки приглашают детей помастерить, попасть в сказку и приготовить вкуснятину. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.
* В Нарвской художественной галерее в 12.00 и 14.00 - рождественская программа "Рождественская магия" (на русском языке). Билет - 5 и 7 евро.
* В шахте-музее в Кохтла-Нымме в 12.00 и 14.00 - рождественская программа "Рождество Кротовьей страны в деревне Кукерсит". Билет - 12 евро. Информация и бронирование: тел. 332 4017 или info@kaevandusmuuseum.ee.
Воскресенье, 8 декабря
* В Кийкласком народном доме в 11.00, 13.00 и 15.00 - страна рождественских бабушек для всей семьи. Программа на эстонском языке. Билет - 5 евро. Необходимо предварительно зарегистрироваться: kiikla.ee или тел. 5190 2091.
* В Кахуласком общественном доме в 15.00 - празднование второго дня адвента.
Вторник, 10 декабря
* На Полярной мызе Кукрузе в 10.00 - рождественская страна. Программа на эстонском языке. На Полярной мызе Кукрузе можно посмотреть представление кукольного театра, принять участие в веселых забавах, также каждый участник получит маленький подарок-сюрприз. Билет - 10 евро.
* В Майдласком народном доме в 17.30 - вечер природы "Улучшение состояния водоемов Вирумаа через проект "LIFE IP CleanEsti". Участие в вечере природы бесплатное, но требуется предварительная регистрация (не позднее 6 декабря). Дополнительная информация и регистрация: тел. 5623 7770 или liisi.marits@keskkonnaamet.ee.
Среда, 11 декабря
* На Полярной мызе Кукрузе в 10.00 - рождественская страна. Программа на эстонском языке. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская оригами: изготовление декоративных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - мастер-класс рукоделия "Волшебство Нового года своими руками".
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