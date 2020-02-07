Предприимчивый дух Елены Ушаковой заслужил признание

Учебно-развивающий центр Елены Ушаковой в канун своего шестилетия стал номинантом в категории "Успешный соло-предприниматель" ("Edukas sooloettevõtja") республиканского конкурса "Предприимчивый дух Эстонии - 2019" ("Eesti Ettevõtlik Vaim 2019"), организованного Ассоциацией малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA).
В конкурсе участвовало тридцать предприятий из разных регионов Эстонии. Деятельность претендентов оценивало компетентное жюри под председательством вице-президента EVEA Марины Каас.
Елена Ушакова присоединилась к EVEA с прошлого года, но членство в ассоциации не было обязательным условием конкурса. Центр Елены Ушаковой, который находится в Йыхви, был представлен в номинации "соло", так как она не только сама организует свой бизнес, но и работает тоже одна. С 2014 года на ее уроки приходят не только десятки йыхвиских и кохтла-ярвеских детишек, но приезжают также из Силламяэ и других городов региона, даже из других уездов. За опытом нередко обращаются коллеги, в том числе из других стран. Елена неоднократно выступала на международных конференциях и побеждала в международных конкурсах. Все это доказывает, что решительный шаг, который учитель сделала шесть лет назад, создав свой центр, был правильным и позволил ей подняться на новый уровень в своей профессии и деле, которому она посвятила жизнь.
Елена находит время на добрые дела - бесплатно проводит учебные дни для воспитанников ида-вируских детских садов, делится своими наработками и программами с учителями дошкольных учебных заведений. Жюри вышеназванного конкурса отметило эту работу как вклад предпринимателя в развитие региона.
- Я не стала победителем, но войти в тройку призеров - отличный результат, а признание всегда приятно, - сказала Елена в ответ на поздравления. - Для меня это событие - веха в моей жизни и работе, логический итог, подтверждающий, что усилия, которые делаются, не напрасны.
Успех побуждает развиваться дальше, а идей у творческого педагога еще много.