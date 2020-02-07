Предприимчивый дух Елены Ушаковой заслужил признание

Елена Ушакова присоединилась к EVEA с прошлого года, но членство в ассоциации не было обязательным условием конкурса. Центр Елены Ушаковой, который находится в Йыхви, был представлен в номинации "соло", так как она не только сама организует свой бизнес, но и работает тоже одна. С 2014 года на ее уроки приходят не только десятки йыхвиских и кохтла-ярвеских детишек, но приезжают также из Силламяэ и других городов региона, даже из других уездов. За опытом нередко обращаются коллеги, в том числе из других стран. Елена неоднократно выступала на международных конференциях и побеждала в международных конкурсах. Все это доказывает, что решительный шаг, который учитель сделала шесть лет назад, создав свой центр, был правильным и позволил ей подняться на новый уровень в своей профессии и деле, которому она посвятила жизнь.