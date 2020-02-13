СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Йыхви и Нарве сбили пешеходов

В тот же день в 11.30 около дома №1 на улице Партизани в Нарве 31-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "BMW 730D", при выполнении левого поворота наехал на переходившего дорогу по пешеходному переходу 51-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Нарвскую больницу.

Подняла руку на мать

10 февраля в полицию сообщили, что в квартире на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве 41-летняя женщина ударила свою 60-летнюю мать. Полиция задержала обидчицу.

В учреждении украли телефон

10 февраля в полицию поступило сообщение, что в учреждении на Таллиннском шоссе в Нарве был украден мобильный телефон "Samsung Galaxy A50". Первоначальная оценка ущерба от кражи - 314 евро.

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