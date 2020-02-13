Чт, 13.02.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Йыхви и Нарве сбили пешеходов
10 февраля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

10 февраля в 7.55 возле дома №55а на улице Парги в Йыхви 33-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Kia Ceed" сбила переходившую дорогу по "зебре" 23-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.

В тот же день в 11.30 около дома №1 на улице Партизани в Нарве 31-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "BMW 730D", при выполнении левого поворота наехал на переходившего дорогу по пешеходному переходу 51-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Нарвскую больницу.

Подняла руку на мать

10 февраля в полицию сообщили, что в квартире на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве 41-летняя женщина ударила свою 60-летнюю мать. Полиция задержала обидчицу.

В учреждении украли телефон

10 февраля в полицию поступило сообщение, что в учреждении на Таллиннском шоссе в Нарве был украден мобильный телефон "Samsung Galaxy A50". Первоначальная оценка ущерба от кражи - 314 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ