СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Йыхви и Нарве сбили пешеходов
10 февраля в 7.55 возле дома №55а на улице Парги в Йыхви 33-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Kia Ceed" сбила переходившую дорогу по "зебре" 23-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.
В тот же день в 11.30 около дома №1 на улице Партизани в Нарве 31-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "BMW 730D", при выполнении левого поворота наехал на переходившего дорогу по пешеходному переходу 51-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Нарвскую больницу.
Подняла руку на мать
10 февраля в полицию сообщили, что в квартире на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве 41-летняя женщина ударила свою 60-летнюю мать. Полиция задержала обидчицу.
В учреждении украли телефон
10 февраля в полицию поступило сообщение, что в учреждении на Таллиннском шоссе в Нарве был украден мобильный телефон "Samsung Galaxy A50". Первоначальная оценка ущерба от кражи - 314 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.