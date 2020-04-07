СВОДКА ПОЛИЦИИ: Драка в попечительском доме
4 апреля в полицию сообщили, что в попечительском заведении в Люганузеской волости 41-летний мужчина ударил 64-летнего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Полиция задержала мужчину.
Напал на друга
3 апреля в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Партизани в Нарве 51-летний мужчина в ходе драки нанес телесные повреждения своему 40-летнему приятелю. Полиция задержала мужчину.
Напала на приемного отца
4 апреля начато уголовное производство по факту того, что 1 апреля 18-летняя девушка ударила своего 46-летнего приемного отца. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.
У магазина избили мужчину
5 апреля в полицию сообщили, что у магазина, расположенного на улице Калеви в Кохтла-Ярве, напали на 34-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выяснит следствие.
Подросток подрался с мужчиной
5 апреля полиция получила вызов на улицу 6. Паэмурру в Нарве, где произошла драка между 17-летним парнем и 48-летним мужчиной. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Из квартиры украли крупную сумму
4 апреля в полицию сообщили, что из квартиры дома на улице Выйду в Нарве украли 4900 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.