СВОДКА ПОЛИЦИИ: Драка в попечительском доме

Напал на друга

3 апреля в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Партизани в Нарве 51-летний мужчина в ходе драки нанес телесные повреждения своему 40-летнему приятелю. Полиция задержала мужчину.

Напала на приемного отца

4 апреля начато уголовное производство по факту того, что 1 апреля 18-летняя девушка ударила своего 46-летнего приемного отца. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой.

У магазина избили мужчину

5 апреля в полицию сообщили, что у магазина, расположенного на улице Калеви в Кохтла-Ярве, напали на 34-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выяснит следствие.

Подросток подрался с мужчиной

5 апреля полиция получила вызов на улицу 6. Паэмурру в Нарве, где произошла драка между 17-летним парнем и 48-летним мужчиной. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Из квартиры украли крупную сумму

4 апреля в полицию сообщили, что из квартиры дома на улице Выйду в Нарве украли 4900 евро.

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