Вт, 7.04.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ: Драка в попечительском доме
3-5 апреля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

4 апреля в полицию сообщили, что в попечительском заведении в Люганузеской волости 41-летний мужчина ударил 64-летнего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Полиция задержала мужчину.

Напал на друга 

3 апреля в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Партизани в Нарве 51-летний мужчина в ходе драки нанес телесные повреждения своему 40-летнему приятелю. Полиция задержала мужчину. 

Напала на приемного отца 

4 апреля начато уголовное производство по факту того, что 1 апреля 18-летняя девушка ударила своего 46-летнего приемного отца. Полиция задержала девушку в качестве подозреваемой. 

У магазина избили мужчину 

5 апреля в полицию сообщили, что у магазина, расположенного на улице Калеви в Кохтла-Ярве, напали на 34-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выяснит следствие. 

Подросток подрался с мужчиной 

5 апреля полиция получила вызов на улицу 6. Паэмурру в Нарве, где произошла драка между 17-летним парнем и 48-летним мужчиной. Точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Из квартиры украли крупную сумму 

4 апреля в полицию сообщили, что из квартиры дома на улице Выйду в Нарве украли 4900 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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