Новые положительные тесты на коронавирус в Ида-Вирумаа выявлены в основном в Кохтла-Ярве

По словам руководителя Идаского отдеоения Департамента здоровья Марье Муузикус, три жителя Кохтла-Ярве, у которых диагностирован коронавирус, находились в тесном контакте с теми, кто ранее был инфицирован.

Действительное постоянное место жительства двоих зараженных, по словам Муузикус, еще предстоит определить. Она отметила, что поступающие утром данные инфосистемы, касающиеся результатов тестов по уездам, делаются на основе Регистра народонаселения. Затем сотрудники Департамента здоровья выясняют, действительно эти люди постоянно проживают в данном самоуправлении или нет.

Она привела такой пример, что несколько дней назад положительным оказался тест человека, постоянно проживающего и работающего в Таллинне, который, однако, согласно Регистру народонаселения, был жителем Нарвы. До тех пор пока в Регистре народонаселения человек сам не изменит данные о своем месте проживания, информация будет поступать в Ида-Вирумаа.

С начала эпидемии коронавирус был диагностирован у 77 жителей Ида-Вирумаа. Наибольшее число случаев было выявлено в Алутагузеской волости и городе Кохтла-Ярве.

На прошлой неделе положительными оказались тесты 43 жителей Ида-Вирумаа, на этой неделе их все еще 15, и большинство являются жителями Кохтла-Ярве, которые заразились от членов своей семьи, ранее инфицированных. В общей сложности у 23 жителей Кохтла-Ярве диагностирован коронавирус.

В течение последних суток получены результаты тестов 230 жителей Ида-Вирумаа, 5 из них были положительными и 225 - отрицательными. В Ида-Вирумаа проведено в общей сложности 2304 теста, или 186 тестов на 10 тысяч жителей.

Все проведенные в Нарве тесты работников Maxima оказались негативными

Департамент здоровья по просьбе городских властей Нарвы провел в городе тестирование работников Maxima, и все тесты показали негативный результат. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

Также, как сказала руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, негативный результат показали и повторные тесты двух сотрудников Дома попечения, у которых в начале апреля был получен положительный тест на коронавирус. Но, как отметила Муузикус, они по-прежнему находятся на карантине.

На данный момент, по информации Департамента здоровья, в Нарве есть два подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это 20-летний сотрудник McDonalds и еще один житель города, вернувшийся из-за рубежа и находящийся на карантине.

Ранее, повторные тесты, проведенные в Доме попечения у пяти постояльцев, также показали негативный результат.

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 46 случаев заражения коронавирусом

В течение последних суток в Эстонии были проанализированы 1574 теста на вирус COVID-19, из которых почти три процента или 46 были положительными. На сегодняшний день, 11 апреля, в Эстонии было проведено в общей сложности 29 456 тестов, из которых 1304 или четыре процента оказались положительными.

По данным Регистра народонаселения, новые случаи коронавируса больше всего новых случаев было выявлено на Сааремаа - 25 и Харьюмаа - 12. В Ида-Вирумаа было выявлено 5 случаев, 2 - в Вырумаа и 1 - в Пярнуском уезде. Данные одного зараженного лица не указаны в Регистре народонаселения, сообщил Департамент здоровья.

По состоянию на утро 11 апреля из-за коронавируса в больнице находятся 146 человек, из них 11 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Выписались из больниц 93 человека. В течение минувших суток новых случаев смерти из-за COVID-19 не прибавилось. С начала эпидемии в Эстонии скончались 24 пациента с коронавирусом.

На сегодняшний день, больше всего инфицированных в возрастной группе 55-59 лет (11%), далее идут возрастные группы 45-49 лет (10%) и 50-54 года (10%).