В Люганузе произошел властный переворот - Центристская партия лишилась власти

Новым председателем собрания стал набравший десять голосов Ристо Линдеберг, который раньше входил в Центристскую партию и "Isamaa", но сейчас является беспартийным. Линдеберг возглавлял волостное собрание до прошлого лета, когда произошла смена власти, в результате которой пост председателя собрания занял Дмитриев.

На сегодняшнем заседании также подали заявление о выражении недоверия беспартийному волостному старейшине Виктору Рауаму.

Проголосовавший за отстранение Дмитриева депутат волостного собрания реформист Тийт Куусмик сказал, что вотум недоверия Рауаму с большой вероятностью тоже пройдет, потому что те же самые десять депутатов недовольны и деятельностью Рауама.

В качестве одной из претензий Куусмик назвал необоснованную трату волостных денег Рауамом на юридические бюро и специалистов по связям с общественностью во время конфликта, связанного с увольнением директора Кивиылиской 1-й средней школы.

Власти Люганузе привлекли общереспубликанское внимание в прошлом декабре в связи с увольнением директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, что вызвало сильное негодование и непонимание у местной общины. Уже тогда оппозиция волостного собрания предприняла попытку властного переворота, но она провалилась.