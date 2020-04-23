В Люганузе произошел властный переворот - Центристская партия лишилась власти

Собравшееся в четверг вечером в Кивиылиском народном доме за закрытыми дверями Люганузеское волостное собрание десятью голосами против девяти отстранило от должности председателя волостного собрания центриста Дмитрия Дмитриева, который также является членом Рийгикогу.
Новым председателем собрания стал набравший десять голосов Ристо Линдеберг, который раньше входил в Центристскую партию и "Isamaa", но сейчас является беспартийным. Линдеберг возглавлял волостное собрание до прошлого лета, когда произошла смена власти, в результате которой пост председателя собрания занял Дмитриев.
На сегодняшнем заседании также подали заявление о выражении недоверия беспартийному волостному старейшине Виктору Рауаму.
Проголосовавший за отстранение Дмитриева депутат волостного собрания реформист Тийт Куусмик сказал, что вотум недоверия Рауаму с большой вероятностью тоже пройдет, потому что те же самые десять депутатов недовольны и деятельностью Рауама.
В качестве одной из претензий Куусмик назвал необоснованную трату волостных денег Рауамом на юридические бюро и специалистов по связям с общественностью во время конфликта, связанного с увольнением директора Кивиылиской 1-й средней школы.
Власти Люганузе привлекли общереспубликанское внимание в прошлом декабре в связи с увольнением директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, что вызвало сильное негодование и непонимание у местной общины. Уже тогда оппозиция волостного собрания предприняла попытку властного переворота, но она провалилась.
Для Центристской партии это очередная потеря в Ида-Вирумаа. После последних местных выборов Центристская партия находилась у власти как в Нарве, Нарва-Йыэсуу, так и в Люганузе, однако на сегодня упустила власть из рук во всех этих самоуправлениях.