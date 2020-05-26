ВРЕМЯ ⟩ На льняной фабрике разрешился сырьевой кризис

Фабрике удалось закупить в Литве 229 тонн высококачественного льна и 59 тонн льна купить в Советской России. Из Литвы в Нарву доставлено уже 129 тонн сырья и еще 199 тонн поступят в ближайшее время. Из Советской России доставлено пока 39 тонн, и 29 тонн тоже прибудут на днях. То есть проблема нехватки сырья на льняной фабрике теперь решена и на какое-то время на ней будет обеспечен нормальный режим работы.