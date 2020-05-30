ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Период большого строительства на подходе

Со стороны государства одной из основных возможностей взбодрить падающую экономику является увеличение государственных инвестиций, которое позволило бы быстрее осуществить намечавшиеся ранее на более долгий срок планы. Больше работы получили бы в результате как строители, так и связанные со стройкой сферы. В таком случае увеличение займового бремени Эстонии, низкого по сравнению с бременем многих других стран, обоснованно.

В принципе, нынешнее правительство и приняло такое направление, выделив уже в этом году самоуправлениям дополнительные деньги на инвестиции, что среди прочего должно позволить раньше запланированного приступить к строительству новой центральной площади в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Составляется также список крупных государственных объектов, которые собираются начать строить раньше, чем планировалось.

На основании всего этого можно предположить, что на подходе время крупных строек. Однако это предполагает как от государства, так и от самоуправлений быстрый и тщательный анализ, что целесообразно сделать в тот период, когда денежный кран может открыться больше обычного, а что оставить на потом. Какие объекты в будущем поддержат развитие экономики, а какие будут просто красивыми начинаниями и смогут, пожалуй, принести голоса на выборах, однако число их пользователей будет невелико, а сопутствующие постоянные расходы окажутся большими.