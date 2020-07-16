Кадри Эрм: "Репертуар нового йыхвиского кинотеатра будет формировать публика"

- Почему открытие кинотеатра в Йыхви откладывалось более полугода?

- Тому было несколько экономических причин. Распространение коронавируса тоже спутало планы и фокус инвестиций. У кинотеатров было - и остается до сих пор - крайне тяжелое время. Этот бизнес сейчас, к сожалению, неприбыльный. Наш бизнес получил очень сильный удар наряду с гостиничным и прочим обслуживающим сектором. Но ничего не поделаешь, хорошо, что мы смогли снова открыть кинозалы.

- На основании чего вы запланировали в Йыхви кинотеатр именно такого размера: два зала и 178 мест?

- "Apollo" имеет в странах Балтии кинотеатры 12 разных размеров, анализ их окупаемости дает также четкие ориентиры при планировании новых кинотеатров. Мы располагаем знаниями и специальной информацией в той мере, чтобы учитывать численность населения и своеобразие региона. На этой почве мы сумели начертить и рассчитать правильный размер йыхвиского кинотеатра.

- Девелоперы "Pargi Keskus" сказали, что при необходимости тут можно будет построить еще два кинозала.

- Всегда можно пристроить или же уменьшить. Сейчас мы начинаем в таком виде, посмотрим, как пойдет.

- Какие местные особенности вы должны учитывать в случае Йыхви?

- Мы еще только учимся. Кинопрограммы составляем для каждого кинотеатра на неделю. Наверное, и в Йыхви будем смотреть, как тот или иной фильм продается и собирает публику, какие жанры принимаются лучше, каковы языковые предпочтения. Действительно интересно, что у разных городов акценты в смысле репертуара тоже разные: часть кинотеатров становятся более ориентированными на семейное кино, а в другие больше ходит молодежь. Это проявляется со временем.

- Билеты в Йыхви дешевле, чем, например, в таллиннских кинотеатрах?

- Сложно сравнивать, ведь у нас очень много типов билетов. Но общая логика формирования цены билетов такая же в той части, что клубное кресло дешевле, а более люксовые сиденья немного дороже, и дневные сеансы дешевле вечерних.

- Много ли людей вы приняли на работу в Йыхви?

- 13-14 человек. В кинотеатре, как на предприятии обслуживания, эта цифра варьируется: например, в выходные требуется больше людей, чем в будни. В основном у нас работает молодежь.

- Вы объявили в пресс-сообщении, что в йыхвиском кинотеатре установлена новейшая кинотехника. Что это означает для зрителя?

- При установке оборудования нам сейчас помогали люди из других ранее открывшихся кинотеатров, и они говорят, что имеющееся в Йыхви вызывает у них зависть. Просто качество изображения и звука становится все лучше. Это первый кинотеатр, где нет классического помещения, где располагается кинопроектор.

- Киномеханика больше нет?

- Их уже давно нет. Проекторы стали настолько компактными, что уже не требуют отдельного помещения.

- Так этими проекторами управляют по интернету из Таллинна?