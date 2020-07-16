Кадри Эрм: "Репертуар нового йыхвиского кинотеатра будет формировать публика"

Исполнительный руководитель кинотеатров "Apollo Kino Baltics" Кадри Эрм подтверждает, что репертуар открывшегося в прошлую пятницу нового кинотеатра будут во многом формировать своими предпочтениями местные зрители.
- Почему открытие кинотеатра в Йыхви откладывалось более полугода?
- Тому было несколько экономических причин. Распространение коронавируса тоже спутало планы и фокус инвестиций. У кинотеатров было - и остается до сих пор - крайне тяжелое время. Этот бизнес сейчас, к сожалению, неприбыльный. Наш бизнес получил очень сильный удар наряду с гостиничным и прочим обслуживающим сектором. Но ничего не поделаешь, хорошо, что мы смогли снова открыть кинозалы.
- На основании чего вы запланировали в Йыхви кинотеатр именно такого размера: два зала и 178 мест?
- "Apollo" имеет в странах Балтии кинотеатры 12 разных размеров, анализ их окупаемости дает также четкие ориентиры при планировании новых кинотеатров. Мы располагаем знаниями и специальной информацией в той мере, чтобы учитывать численность населения и своеобразие региона. На этой почве мы сумели начертить и рассчитать правильный размер йыхвиского кинотеатра.
- Девелоперы "Pargi Keskus" сказали, что при необходимости тут можно будет построить еще два кинозала.
- Всегда можно пристроить или же уменьшить. Сейчас мы начинаем в таком виде, посмотрим, как пойдет.
- Какие местные особенности вы должны учитывать в случае Йыхви?
- Мы еще только учимся. Кинопрограммы составляем для каждого кинотеатра на неделю. Наверное, и в Йыхви будем смотреть, как тот или иной фильм продается и собирает публику, какие жанры принимаются лучше, каковы языковые предпочтения. Действительно интересно, что у разных городов акценты в смысле репертуара тоже разные: часть кинотеатров становятся более ориентированными на семейное кино, а в другие больше ходит молодежь. Это проявляется со временем.
- Билеты в Йыхви дешевле, чем, например, в таллиннских кинотеатрах?
- Сложно сравнивать, ведь у нас очень много типов билетов. Но общая логика формирования цены билетов такая же в той части, что клубное кресло дешевле, а более люксовые сиденья немного дороже, и дневные сеансы дешевле вечерних.
- Много ли людей вы приняли на работу в Йыхви?
- 13-14 человек. В кинотеатре, как на предприятии обслуживания, эта цифра варьируется: например, в выходные требуется больше людей, чем в будни. В основном у нас работает молодежь.
- Вы объявили в пресс-сообщении, что в йыхвиском кинотеатре установлена новейшая кинотехника. Что это означает для зрителя?
- При установке оборудования нам сейчас помогали люди из других ранее открывшихся кинотеатров, и они говорят, что имеющееся в Йыхви вызывает у них зависть. Просто качество изображения и звука становится все лучше. Это первый кинотеатр, где нет классического помещения, где располагается кинопроектор.
- Киномеханика больше нет?
- Их уже давно нет. Проекторы стали настолько компактными, что уже не требуют отдельного помещения.
- Так этими проекторами управляют по интернету из Таллинна?
- Фильмы действительно передают по компьютеру, но на месте нужен человек, который вмешивается, если техника порой подводит, и нажимает кнопку "включить-выключить". Местные работники кинотеатра этому обучены.
- Демонстрацией фильмов руководит робот?
- Человек нажимает кнопку, и робот рассылает фильмы. Старой доброй катушки с кинопленкой тут тоже не увидишь. Но остались еще кинотеатры, где имеются большие помещения для проекторов и старые большие машины, в которых катушки с пленкой иногда путались и лента, бывало, загоралась.
- Сколько человек должны ежедневно приходить в йыхвиское кино, чтобы содержание кинотеатра окупалось?
- Сложно сказать. У нас два зала, в которых в сумме 178 мест. В условиях нынешних ограничений нам разрешено продавать только половину мест. Перед открытием кинотеатра в предварительной продаже было куплено 160 билетов. Для первого дня интерес довольно велик. Если учесть к тому же, что лето - период не самого активного посещения кинотеатров и сейчас также выходит мало новых фильмов, так как кинопроизводители как в Голливуде, так и в других местах, придерживают их выпуск.
Однако это показывает, что люди хотят разнообразия, желают приходить в кино и получать другое впечатление, нежели от просмотра фильма дома. Сейчас начало кажется очень хорошим.
- Каковы в нынешнее кризисное время правила посещения кинотеатра, кроме тех, что в зале можно продать только половину мест и зрители должны располагаться дистанцированно?
- Требования по гигиене мы ужесточили, обращаем еще больше внимания на услугу уборки.
Ограничение продажи билетов дает о себе знать именно тогда, когда стоит дождливая погода и прийти посмотреть какой-нибудь семейный фильм хотели бы больше людей, но ничего не поделать: к сожалению, не все желающие смогут попасть на просмотр фильма.
- Когда же те снятые фильмы, выпуск которых в прокат большие студии придерживают, дойдут, наконец, до зрителя?
- Мы с нетерпением ждем этого. Не секрет, что ключ находится на западном побережье Америки: если там кинотеатры не откроют, то американские студии выпуск новых лент попридержат. Они сделали инвестицию в фильм и выпустят его в прокат тогда, когда можно будет вернуть затраченные деньги. Например, премьера "Tenet" (снятый Кристофером Ноланом частично в Эстонии новый фильм) откладывалась уже четыре раза. Мы, затаив дух, ждем, чтобы следующий срок 12 августа не перенесли.
- Велика ли в кинотеатрах "Apollo" доля голливудских фильмов?
- Голливуд все же был мощным. Но в последнее время появилось также больше хороших европейских фильмов, да и качество российских фильмов выросло, и что самое интересное - классных эстонских фильмов снимается тоже значительно больше, чем три-четыре года назад. "Сипсик", "Правда и справедливость", "Рождество Эйи" и многие другие ленты были очень популярны, на подходе также другие эстонские фильмы.