Фильм, снятый на стометровой глубине, покажут в Сомпа

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры (КЯЦК) Светлана Короткова сказала, что так как массовых мероприятий в этом году проводить не рекомендуется, Кохтла-Ярвеское горуправление приняло решение не проводить в конце лета традиционный День Ярвеской части Кохтла-Ярве, однако творческий коллектив устраивает маленькие радости для горожан.

- В минувшую субботу возле Кохтла-Ярвеского центра культуры прекрасно прошел музыкальный вечер, - довольна она. - Теперь порадуем жителей Сомпа, но ждем туда и других, кто может и готов приехать, чтобы необычно провести вечер, надеюсь погода не подведет. В пятницу в 10.30 вновь возле КЯЦК встречаем маленьких гостей - театр "Ильмарине" из Нарвы привезет спектакль "Вредная коза" по мотивам сказок народности водь - создатели показали его в разных уголках страны уже более ста раз, не сомневаюсь, что эта забавная история придется по вкусу и нашим малышам и взрослым. Это тоже подарок - билеты покупать не надо.

"Один вдох" - первый российский художественный фильм, съемки которого проводились в открытом море на стометровой глубине. Режиссер Елена Хазанова создала драматическую историю сорокалетней женщины Марины Гордеевой, за плечами которой неудачный брак, работа, не приносящая удовольствия, и никаких перспектив... Неожиданно она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг - твой собственный страх. Эмоции, слезы победы и горечь утраты. Начав заниматься так поздно, экстремалка сумела установить более 40 мировых рекордов, стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России.