ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Макс Каур

В течение многих лет действовавший во властных структурах Муствеэ, Каур в Йыхви был незнакомым деятелем. В отличие от Репинского ему претило быть в одной коалиции с Николаем Осипенко, мотаться с берегов Чудского озера, чтобы выслушивать указы бизнесмена о руководстве Йыхви.

Когда Каур стал показывать Осипенко зубы, последний попытался вместе с Алланом Мяндом и Артуром Сепперном сместить его, но Каур в весенней комбинации устоял. Теперь Кауру пришел черед уступить.

Каур в целом никому в волостном собрании не нравился, но одни говорили, что "по крайней мере он нормальный", а другие - "по крайней мере он не ворует".