Сб, 26.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Макс Каур

Макс Каур.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Когда прежний скандальный старейшина Йыхвиской волости, центрист Мартин Репинский прошлой весной покинул свой пост, своим наследником он оставил однопартийца Макса Каура.

В течение многих лет действовавший во властных структурах Муствеэ, Каур в Йыхви был незнакомым деятелем. В отличие от Репинского ему претило быть в одной коалиции с Николаем Осипенко, мотаться с берегов Чудского озера, чтобы выслушивать указы бизнесмена о руководстве Йыхви.

Когда Каур стал показывать Осипенко зубы, последний попытался вместе с Алланом Мяндом и Артуром Сепперном сместить его, но Каур в весенней комбинации устоял. Теперь Кауру пришел черед уступить.

Каур в целом никому в волостном собрании не нравился, но одни говорили, что "по крайней мере он нормальный", а другие - "по крайней мере он не ворует". 

Каур также очень осторожен. Например, он был первым руководителем в Йыхви, который отказался дать "СП" персональное интервью. Точнее, он потребовал представить вопросы в письменном виде, чтобы дать на них письменные ответы. Мы это отвергли, поскольку у политика нет каких-либо оснований выдвигать такие требования.

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