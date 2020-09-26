ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Макс Каур

Когда прежний скандальный старейшина Йыхвиской волости, центрист Мартин Репинский прошлой весной покинул свой пост, своим наследником он оставил однопартийца Макса Каура.
В течение многих лет действовавший во властных структурах Муствеэ, Каур в Йыхви был незнакомым деятелем. В отличие от Репинского ему претило быть в одной коалиции с Николаем Осипенко, мотаться с берегов Чудского озера, чтобы выслушивать указы бизнесмена о руководстве Йыхви.
Когда Каур стал показывать Осипенко зубы, последний попытался вместе с Алланом Мяндом и Артуром Сепперном сместить его, но Каур в весенней комбинации устоял. Теперь Кауру пришел черед уступить.
Каур в целом никому в волостном собрании не нравился, но одни говорили, что "по крайней мере он нормальный", а другие - "по крайней мере он не ворует".
Каур также очень осторожен. Например, он был первым руководителем в Йыхви, который отказался дать "СП" персональное интервью. Точнее, он потребовал представить вопросы в письменном виде, чтобы дать на них письменные ответы. Мы это отвергли, поскольку у политика нет каких-либо оснований выдвигать такие требования.