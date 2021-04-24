ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ожидание большого перелома

Ида-Вирумаа со своим наиболее высоким в стране процентом безработицы возглавил этот антирейтинг в Эстонии еще перед сменой веков и с тех пор надолго эту "вершину" не покидал. Несмотря на всевозможные программы деятельности и развития, а также на многочисленные хваленые политиками государственные меры.

Нынешнее отличие от средней по Эстонии безработицы по-прежнему остается огромным: 14,4 versus 8,7 процента.

И все же теперь стоит ждать улучшения положения больше, чем в прежние годы. Развитие промышленных территорий Ида-Вирумаа происходило ни шатко ни валко, однако эта стойко переносившая обратные удары терпеливая работа начинает приносить плоды. В Кохтла-Ярве уже стоит коробка гигантского здания будущего завода ветрогенераторов. Там работу получат 300 человек. "Aquaphor" сообщил на этой неделе, что построит в Нарве завод с 700 рабочими местами.

Если верить занимающемуся более 15 лет развитием промышленных зон Ида-Вирумаа Теэту Куусмику, то в ближайшее время должны прийти и другие новости о новых предприятиях с несколько меньшим количеством работников. Так сказать, в портфеле имеются 60 предприятий, планирующих инвестировать сюда.

Государство и местные самоуправления Ида-Вирумаа должны сейчас максимально постараться, чтобы у предпринимателей не утих пробудившийся интерес к Ида-Вирумаа или чтобы из-за какого-нибудь непродуманного решения не пошла насмарку вся проделанная предварительно работа. Вспомним тут хотя бы решение Нарва-Йыэсууского горсобрания показать красный свет заводу по переработке золы.