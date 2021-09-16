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Осенью трубочиста приходится ждать несколько недель

"Автомобиль проходит техобслуживание каждый год, и никто не говорит, что это дорого, но обслуживание отопительных систем считается дорогостоящим. Надо мыслить таким образом, что это цена человеческой жизни", - говорит Даниэль Луллу. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С наступлением прохлады телефоны трубочистов стали звонить гораздо чаще. Всем требуется сразу и быстро почистить колосниковые решетки и дымоходы топочных камер.

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Самая горячая пора - весна и осень, говорит трубочист Даниэль Луллу. Около половины его клиентов делают заказы весной или в начале лета, когда заканчивается отопительный сезон. Другая половина просыпается осенью, когда становится прохладно и нужно начинать топить. Ну и, конечно же, трубочист им нужен сразу и быстро.

- В общем, просыпаются осенью, летом в хорошую погоду никто не вспоминает, - говорит трубочист Ханнес Грауберг. 

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