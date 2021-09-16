Осенью трубочиста приходится ждать несколько недель
С наступлением прохлады телефоны трубочистов стали звонить гораздо чаще. Всем требуется сразу и быстро почистить колосниковые решетки и дымоходы топочных камер.
С наступлением прохлады телефоны трубочистов стали звонить гораздо чаще. Всем требуется сразу и быстро почистить колосниковые решетки и дымоходы топочных камер.
Самая горячая пора - весна и осень, говорит трубочист Даниэль Луллу. Около половины его клиентов делают заказы весной или в начале лета, когда заканчивается отопительный сезон. Другая половина просыпается осенью, когда становится прохладно и нужно начинать топить. Ну и, конечно же, трубочист им нужен сразу и быстро.