Осенью трубочиста приходится ждать несколько недель

Самая горячая пора - весна и осень, говорит трубочист Даниэль Луллу. Около половины его клиентов делают заказы весной или в начале лета, когда заканчивается отопительный сезон. Другая половина просыпается осенью, когда становится прохладно и нужно начинать топить. Ну и, конечно же, трубочист им нужен сразу и быстро.