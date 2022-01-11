ОДИН ВОПРОС ⟩ Как продвигается план создания ледового холла в Йыхви?

Если изначально в нынешнем комплексе йыхвиского "Pargi Keskus" должны были построить также отель, водный центр и ледовый холл, то весной прошлого года волостное собрание одобрило строительство холла совсем в другом месте - на земельном участке между виадуком и футбольным стадионом; в соответствии с планом, недвижимость должны были выставить на аукцион при условии, что там появится ледовый холл. Однако после этого об этом плане ничего слышно не было.