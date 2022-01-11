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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как продвигается план создания ледового холла в Йыхви?

Арво Аллер. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если изначально в нынешнем комплексе йыхвиского "Pargi Keskus" должны были построить также отель, водный центр и ледовый холл, то весной прошлого года волостное собрание одобрило строительство холла совсем в другом месте - на земельном участке между виадуком и футбольным стадионом; в соответствии с планом, недвижимость должны были выставить на аукцион при условии, что там появится ледовый холл. Однако после этого об этом плане ничего слышно не было.

Помощник йыхвиского волостного старейшины АРВО АЛЛЕР:

- В апреле прошлого года волостное собрание инициировало детальную планировку, но потом дело встало. Сменилось волостное управление, и прямого давления на дальнейшее продвижение не было, на этом все и остановилось. Видно, мы должны теперь взяться за все детальные планировки, которые были инициированы, а потом остановились.

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