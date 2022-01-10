Суд приступает к рассмотрению возможности освобождения сакаских убийц
Вируский уездный суд взвесит в январе возможность освобождения мужчин, приговоренных к пожизненному заключению за убийство пяти человек.
Вируский уездный суд взвесит в январе возможность освобождения мужчин, приговоренных к пожизненному заключению за убийство пяти человек.
Вируский уездный суд рассмотрит 11 января условия освобождения из пожизненного заключения Олега Борисова, которому исполнилось на сегодня 52 года, и 17 января - условия освобождения Андриана Ояла, которому также 52 года. Их соучастник Альберт Солодов, которому сейчас 47 лет, тоже отбывает пожизненное заключение, передает "Постимеэс" новость BNS. Этих мужчин осудили за убийства, совершенные в 1994 году в деревне Сака и в Йыхви.
Ида-Вируский уездный суд в феврале 1996 года приговорил Альберта Солодова, Андриана Ояла и Олега Борисова за жестокие убийства к казни, которую позднее заменили на пожизненное заключение.
Кроме того, суд признал Борисова, Ояла и Солодова виновными в несколько кражах и угонах машин, совершенных в Ида-Вирумаа в 1994 году.
Началом времени отбывания срока заключения считается день задержания мужчин - 19 октября 1994 года.
В соответствии с законом, пожизненно осужденные имеют шанс выйти условно-досрочно, если отсидели 25 лет. Этот срок исполнился у данных мужчин в 2019 году, однако тогда суд не посчитал их освобождение обоснованным.
Один из жителей деревни Сака сказал "Северному побережью", что жители деревни очень встревожены этой новостью, так как боятся, что преступники могут после выхода на свободу начать мстить деревне.