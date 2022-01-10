Суд приступает к рассмотрению возможности освобождения сакаских убийц

Вируский уездный суд рассмотрит 11 января условия освобождения из пожизненного заключения Олега Борисова, которому исполнилось на сегодня 52 года, и 17 января - условия освобождения Андриана Ояла, которому также 52 года. Их соучастник Альберт Солодов, которому сейчас 47 лет, тоже отбывает пожизненное заключение, передает "Постимеэс" новость BNS. Этих мужчин осудили за убийства, совершенные в 1994 году в деревне Сака и в Йыхви.

Ида-Вируский уездный суд в феврале 1996 года приговорил Альберта Солодова, Андриана Ояла и Олега Борисова за жестокие убийства к казни, которую позднее заменили на пожизненное заключение.

Кроме того, суд признал Борисова, Ояла и Солодова виновными в несколько кражах и угонах машин, совершенных в Ида-Вирумаа в 1994 году.

Началом времени отбывания срока заключения считается день задержания мужчин - 19 октября 1994 года.

В соответствии с законом, пожизненно осужденные имеют шанс выйти условно-досрочно, если отсидели 25 лет. Этот срок исполнился у данных мужчин в 2019 году, однако тогда суд не посчитал их освобождение обоснованным.