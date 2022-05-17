СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина размахивал на улице ножом

В Тойла угрожали женщине

Мошенники лишили женщину крупной суммы

В полицию поступило сообщение, что 10 мая 66-летней женщине, проживающей в Нарве, позвонил неизвестный, представился сначала сотрудником полиции, а затем представителем банка и попросил ее ввести свои PIN-коды через Smart-ID. Позже выяснилось, что на имя женщины был взят кредит в двух банках. Ущерб от мошенничества составляет почти 10 тысяч евро.