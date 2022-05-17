15 мая в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 34-летний мужчина размахивал чем-то похожим на нож.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина размахивал на улице ножом
13-15 мая 2022 г.
Мужчина размахивал на улице ножом
Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
В Тойла угрожали женщине
13 мая в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Тойла 42-летний мужчина угрожает 69-летней женщине. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
Мошенники лишили женщину крупной суммы
В полицию поступило сообщение, что 10 мая 66-летней женщине, проживающей в Нарве, позвонил неизвестный, представился сначала сотрудником полиции, а затем представителем банка и попросил ее ввести свои PIN-коды через Smart-ID. Позже выяснилось, что на имя женщины был взят кредит в двух банках. Ущерб от мошенничества составляет почти 10 тысяч евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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