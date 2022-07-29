Мошенники выдают себя за глухонемых

В последнее время в торговых центрах и на улицах были замечены автомобили с польскими номерами, а рядом с ними - люди, собирающие пожертвования для слепых и глухих Эстонии.

Люди, собирающие так называемые пожертвования, были замечены в Таллинне. За пределами столицы они орудуют, например, у раквереского "Põhjakeskus", о чем писало издание "Virumaa Teataja". Оно сообщало, что "глухонемой" собирал якобы пожертвования на создание в Эстонии центра для бедных детей с нарушениями слуха и речи, и когда один человек сказал ему, что у него нет при себе наличных, мошенник попытался направить его к банкомату.

Председатель Союза глухих Тийт Папп сказал "Postimees", что сталкивается с проблемой мошенников уже несколько лет. По его словам, это проблема не только Эстонии, но и остальной Европы и, по слухам, даже Америки: "Все глухие люди и организации глухих борются с этим".