Сб, 30.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Мошенники выдают себя за глухонемых

rus.postimees.ee
Мошенники выдают себя за глухонемых
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
"Сборщики пожертвований" в центре Таллинна.
"Сборщики пожертвований" в центре Таллинна. Фото: Erakogu

По данным Эстонского союза глухих, полиция бессильна против мошенников, которые притворяются глухими и клянчат деньги, потому что оснований для их задержания нет - люди жертвуют им деньги добровольно. Сложившаяся ситуация детально разобрана в статье "Postimees".

В последнее время в торговых центрах и на улицах были замечены автомобили с польскими номерами, а рядом с ними - люди, собирающие пожертвования для слепых и глухих Эстонии.

Люди, собирающие так называемые пожертвования, были замечены в Таллинне. За пределами столицы они орудуют, например, у раквереского "Põhjakeskus", о чем писало издание "Virumaa Teataja". Оно сообщало, что "глухонемой" собирал якобы пожертвования на создание в Эстонии центра для бедных детей с нарушениями слуха и речи, и когда один человек сказал ему, что у него нет при себе наличных, мошенник попытался направить его к банкомату.

Председатель Союза глухих Тийт Папп сказал "Postimees", что сталкивается с проблемой мошенников уже несколько лет. По его словам, это проблема не только Эстонии, но и остальной Европы и, по слухам, даже Америки: "Все глухие люди и организации глухих борются с этим".

Подробнее читайте в статье "Postimees".

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх