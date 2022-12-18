Нигерийская афера: в Эстонии бухгалтер отдал мошенникам 53 000 евро

Мошенничество, начавшееся в Нигерии, сняло 53 000 евро со счета организатора фольклорного фестиваля в Вильянди, и после четырех с половиной месяцев расследования прокуратура пришла к выводу, что сделать ничего нельзя. Деньги ушли в страны, из которых эстонская полиция и правовая система не в состоянии их вернуть.