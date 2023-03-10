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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники выманили у мужчины несколько сотен евро

8-9 марта 2023 г.
Северное побережье
Мошенники выманили у мужчины несколько сотен евро
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

8 марта житель Нарвы сообщил, что ему позвонили якобы из полиции и сообщили о подозрительных операциях на его банковском счете.

Чтобы устранить проблему, мужчину попросили сообщить свой логин и пароль. Именно это мужчина и сделал, в результате чего с его банковского счета было снято 438 евро.

В Нарва-Йыэсуу мужчина напал на женщину

9 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу 51-летний мужчина ударил 33-летнюю женщину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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