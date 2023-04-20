Вышедший из-под контроля костер уничтожил два подсобных здания

Чуть позже полудня 17 апреля спасатели выезжали в деревню Арвила Алутагузеской волости, где загорелись сарай и старый коровник, огонь угрожал также бане.
Из-за сильного ветра пламя распространялось дальше. Жители ограничили распространение огня на другие здания.
Когда прибыли счпасатели, открытым пламенем уже горели два подсобных здания, в них обвалились крыши и огонь по сухой траве распространялась в сторону леса. Спасателем в ходе работ по тушению потребовались дыхательные аппараты. Огонь локализовали в 14.40 и окончательно потушили к 16.46. Пожар начался от костра.
В работах по тушению участвовали профессиональные спасатели из Ийзаку, Йыхви и Кохтла-Ярве, , а также и ийзакуские добровольные спасатели.