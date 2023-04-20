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Вышедший из-под контроля костер уничтожил два подсобных здания

Северное побережье
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Чуть позже полудня 17 апреля спасатели выезжали в деревню Арвила Алутагузеской волости, где загорелись сарай и старый коровник, огонь угрожал также бане.

Из-за сильного ветра пламя распространялось дальше. Жители ограничили распространение огня на другие здания.

Когда прибыли счпасатели, открытым пламенем уже горели два подсобных здания, в них обвалились крыши и огонь по сухой траве распространялась в сторону леса. Спасателем в ходе работ по тушению потребовались дыхательные аппараты. Огонь локализовали в 14.40 и окончательно потушили к 16.46. Пожар начался от костра.

В работах по тушению участвовали профессиональные спасатели из Ийзаку, Йыхви и Кохтла-Ярве, , а также и ийзакуские добровольные спасатели.

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