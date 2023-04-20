Вышедший из-под контроля костер уничтожил два подсобных здания

Когда прибыли счпасатели, открытым пламенем уже горели два подсобных здания, в них обвалились крыши и огонь по сухой траве распространялась в сторону леса. Спасателем в ходе работ по тушению потребовались дыхательные аппараты. Огонь локализовали в 14.40 и окончательно потушили к 16.46. Пожар начался от костра.