В Нарва-Йыэсуу сгорел жилой дом, есть погибший

В воскресенье, 26 ноября, в 17.09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Нарва-Йыэсуу на центральной улице Яана Поска открытым огнем полыхает двухэтажное деревянное здание и что в нем могут быть люди.

Прибывшие на место пожарные вынесли из дома пострадавшего человека и передали его медикам, о чем сообщила пресс-служба Спасательного департамента. Спустя некоторое время пресс-служба уточнила, что медикам не удалось вернуть к жизни этого пожилого мужчину.

Пожар в центре Нарва-Йыэсуу. Фото: Päästeamet

Во время тушения пожара движение машин по улице Явна Поска и в окрестностях было затруднено.

Только через шесть часов, а точнее в 23.32, пожарные локализовали пожар - и пламя прекратило распространяться по зданию. Глубокой ночью работы по тушению еще продолжались.

По предварительной оценке руководителя спасательных работ, причина возникновения пожара может быть связана с печным отоплением, но точнее это выяснится в ходе расследования.