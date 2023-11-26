В Нарва-Йыэсуу сгорел жилой дом, есть погибший

Воскресным вечером в центре Нарва-Йыэсуу от огня первыми пострадали второй этаж здания и крыша жилого дома. Пламя быстро распространялось, и локализовать его удалось только через шесть часов.
В воскресенье, 26 ноября, в 17.09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Нарва-Йыэсуу на центральной улице Яана Поска открытым огнем полыхает двухэтажное деревянное здание и что в нем могут быть люди.
Прибывшие на место пожарные вынесли из дома пострадавшего человека и передали его медикам, о чем сообщила пресс-служба Спасательного департамента. Спустя некоторое время пресс-служба уточнила, что медикам не удалось вернуть к жизни этого пожилого мужчину.
Во время тушения пожара движение машин по улице Явна Поска и в окрестностях было затруднено.
Только через шесть часов, а точнее в 23.32, пожарные локализовали пожар - и пламя прекратило распространяться по зданию. Глубокой ночью работы по тушению еще продолжались.
По предварительной оценке руководителя спасательных работ, причина возникновения пожара может быть связана с печным отоплением, но точнее это выяснится в ходе расследования.