Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны расследует преступление против личности, предположительно, совершенное в Йыхви.
Полиция просит помочь установить личности двух вероятных подозреваемых
В связи с возможным преступлением против личности, совершенным в Йыхви, полиция просит помощи в опознании двух мужчин, изображенных на фотографиях, опубликованных выше.
Всех, кто располагает информацией об этих людях, полиция просит связаться со следователем Расмусом Сарапом по э-почте: rasmus.sarap@politsei.ee