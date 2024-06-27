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Полиция просит помочь установить личности двух вероятных подозреваемых

Северное побережье
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Изображения двух вероятных подозреваемых.
Изображения двух вероятных подозреваемых. Фото: Ida prefektuur

Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны расследует преступление против личности, предположительно, совершенное в Йыхви.

В связи с возможным преступлением против личности, совершенным в Йыхви, полиция просит помощи в опознании двух мужчин, изображенных на фотографиях, опубликованных выше.

Всех, кто располагает информацией об этих людях, полиция просит связаться со следователем Расмусом Сарапом по э-почте: rasmus.sarap@politsei.ee

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