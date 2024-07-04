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Мнение волостных руководителей Налог на землю под домом мог бы быть символическим

Кюлли Крийс
, журналист
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Новый закон повышает максимальную ставку земельного налога на земли жилого назначения, надворные территории и земли иного назначения, но не меняет ее для сельской коммерческой земли.
Новый закон повышает максимальную ставку земельного налога на земли жилого назначения, надворные территории и земли иного назначения, но не меняет ее для сельской коммерческой земли. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Президент Алар Карис провозгласил закон о поправках к Закону о земельном налоге, который предоставит местным властям более широкие полномочия в принятии решений о размере земельного налога и налоговых льготах на землю под домом.

Внося поправки в Закон о земельном налоге, государство хочет расширить возможности местных властей по организации местной жизни. По словам министра регионального развития Пирет Хартман, изменения в законе, помимо прочего, помогут выровнять доходы тех местных самоуправлений, чьи бюджеты будут расти медленнее в результате предложенной модели финансирования местных самоуправлений.

Согласно новому закону, с 2026 года местные самоуправления смогут самостоятельно устанавливать ежегодный темп роста земельного налога в диапазоне от 10 до 100 процентов. Земельный налог не может быть выше, чем сумма земельного налога, рассчитанного на основе налогооблагаемой стоимости земли и ставки земельного налога. Также предусмотрена суммарная скидка по земельному налогу, размер которой определяется местным самоуправлением.

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Экономика
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