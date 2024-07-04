Мнение волостных руководителей Налог на землю под домом мог бы быть символическим

Внося поправки в Закон о земельном налоге, государство хочет расширить возможности местных властей по организации местной жизни. По словам министра регионального развития Пирет Хартман, изменения в законе, помимо прочего, помогут выровнять доходы тех местных самоуправлений, чьи бюджеты будут расти медленнее в результате предложенной модели финансирования местных самоуправлений.

Согласно новому закону, с 2026 года местные самоуправления смогут самостоятельно устанавливать ежегодный темп роста земельного налога в диапазоне от 10 до 100 процентов. Земельный налог не может быть выше, чем сумма земельного налога, рассчитанного на основе налогооблагаемой стоимости земли и ставки земельного налога. Также предусмотрена суммарная скидка по земельному налогу, размер которой определяется местным самоуправлением.