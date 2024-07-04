Президент Алар Карис провозгласил закон о поправках к Закону о земельном налоге, который предоставит местным властям более широкие полномочия в принятии решений о размере земельного налога и налоговых льготах на землю под домом.
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Мнение волостных руководителей ⟩ Налог на землю под домом мог бы быть символическим
Внося поправки в Закон о земельном налоге, государство хочет расширить возможности местных властей по организации местной жизни. По словам министра регионального развития Пирет Хартман, изменения в законе, помимо прочего, помогут выровнять доходы тех местных самоуправлений, чьи бюджеты будут расти медленнее в результате предложенной модели финансирования местных самоуправлений.