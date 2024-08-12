В минувшую субботу в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве неизвестный избил двух мужчин. Одному пострадавшему было 37 и другому 35 лет.
В Нарве неизвестный напал на двух мужчин
Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В пятницу, 9 августа, в полицию поступил сигнал о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве 26-летний мужчина напал на свою сожительницу. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В субботу в полицию поступил вызов с улицы Синивооре в Кохтла-Ярве, где 31-летний мужчина угрожал 40-летней женщине ножом и предметом, похожим на оружие. Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.