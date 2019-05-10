Избивших мужчину задержали
7 мая полиция получила сообщение о драке около увеселительного заведения по улице Мыйза в Нарве, где мужчины 23 и 34 лет напали на 47-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в полицию. Полицейские задержали подозреваемых.
Побившего женщину увезли в полицию
7 мая сообщили, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 57-летнюю женщину ударил ее сожитель. Полицейские задержали 56-летнего мужчину.
Нападение на молодого человека
6 мая в Нарва-Йыэсуу в одной из квартир в Синимяэ 33-летний мужчина напал на 18-летнего парня.
Прошмыгнул в Эстонию
7 мая в 10.40 на реке Нарва человек пересек туда и обратно временную контрольную линию между Российской Федерацией и Эстонией. Васкнарвский кордон передал информацию об этом российским пограничникам, которые и задержали нарушителя.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.