Избивших мужчину задержали

Побившего женщину увезли в полицию

7 мая сообщили, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 57-летнюю женщину ударил ее сожитель. Полицейские задержали 56-летнего мужчину.

Нападение на молодого человека

6 мая в Нарва-Йыэсуу в одной из квартир в Синимяэ 33-летний мужчина напал на 18-летнего парня.

Прошмыгнул в Эстонию

7 мая в 10.40 на реке Нарва человек пересек туда и обратно временную контрольную линию между Российской Федерацией и Эстонией. Васкнарвский кордон передал информацию об этом российским пограничникам, которые и задержали нарушителя.

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