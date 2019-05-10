Вс, 19.05.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Избивших мужчину задержали
Полицейская сводка, 6-7 мая 2019 г.

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Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

7 мая полиция получила сообщение о драке около увеселительного заведения по улице Мыйза в Нарве, где мужчины 23 и 34 лет напали на 47-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в полицию. Полицейские задержали подозреваемых. 

Побившего женщину увезли в полицию

7 мая сообщили, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 57-летнюю женщину ударил ее сожитель. Полицейские задержали 56-летнего мужчину. 

Нападение на молодого человека

6 мая в Нарва-Йыэсуу в одной из квартир в Синимяэ 33-летний мужчина напал на 18-летнего парня.

Прошмыгнул в Эстонию 

7 мая в 10.40 на реке Нарва человек пересек туда и обратно временную контрольную линию между Российской Федерацией и Эстонией. Васкнарвский кордон передал информацию об этом российским пограничникам, которые и задержали нарушителя.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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