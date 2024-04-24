МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.04-02.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Силламяэ на площадке с искусственным газоном стадиона "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Ararat" (Таллинн).

Воскресенье, 28 апреля

* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - Забег геркулесов, Кивиылиский этап. Информация: www.seiklushunt.ee.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.15 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Viimsi JK II".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Narva Trans" - Пайдеская городская команда.

РАЗНОЕ

Четверг, 25 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - в дни школьных каникул: дни сказочника Андерсена.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

* В Нарвском музее - в дни школьных каникул: детский лагерь "Все профессии нужны, все профессии важны!". "Стану архитектором!" Стоимость участия: день - 25 евро, смена (5 дней) - 110 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Марко Калдур расскажет о своих приключениях в зонах боевых действий России. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.

* В Сакаском народном доме в 18.00 - встреча с орнитологом-любителем Свеном Хыбемяги.

Пятница, 26 апреля

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - в дни школьных каникул: веселые игры на свежем воздухе, скутербол. Руководитель Юлия Попова. Билет - 5 евро (за три дня).

* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 13.00 - мастер-класс для детей "Зайчик". Плата за участие - 3 евро.

Мыза Сака. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik