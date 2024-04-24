Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 апреля по 2 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.04-02.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 25 апреля
* В Нарвском замке в 16.00 - экскурсия по выставке "Незабытый город" (на эстонском языке).
* В Нарвском замке в 17.00 - кураторская экскурсия "Символы и мифы нарвского барокко" по выставке "Незабытый город".
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Незнайка", спектакль театра-студии "16.komnata".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Основной инстинкт", комедия для взрослых. Возрастное ограничение: 16+. Билет - 23,40-32 евро.
Пятница, 26 апреля
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Золотой ключик", спектакль театра-студии "16.komnata".
* В Люганузеской церкви в 18.00 - благотворительный концерт в поддержку строительства органа в церкви Люганузе. Выступают Мари и Стен Лассманн.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - отчетный концерт хореографической студии "Этюд". Билет - 5 евро.
* В Нарвском замке в 18.00 - цикл камерных концертов "Весна": концерт "Весны начало", выступают Мелисса Карита Отс (скрипка, Эстония), Рута Куликовская (альт-скрипка, Латвия/Эстония). В программе: А. Пярт, Т. Кырвитс, Я. Сибелиус, П. Васкс, Й. Гайдн. Билет - 7 евро.
Суббота, 27 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" - "Танцевальный марафон", концерт-конкурс танцевальных коллективов Эстонии.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Играем в Африку", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Праздник весны.
* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - концерт, посвященный 20-летию ансамбля народной песни "Калина красная". В гостях - танцевальный коллектив клуба "Ахтме" "Viva Dance", танцевальная группа для дам "Реверанс" (Кохтла-Ярвеский центр культуры).
* В Сондаском народном доме в 13.00 - день театров. На сцене - любительские театры Ида-Вирумаа. Вход свободный.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 14.00 - литературный салон: "Need naised muutsid maailma" / "Эти женщины изменили мир".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Все вместе в середину!", весенний концерт ансамбля народного танца "Вирулане". Вход свободный.
Четверг, 2 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - авторский час: открытие выставки живописи "Alasti Pietá" / "Обнаженная Пьета" вируского церковного учителя Тауно Тоомпуу. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 - вечерняя беседа-концерт Марко Матвере. Открыто кафе. Билет - 7-10 евро.
СПОРТ
Пятница, 26 апреля
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Kuressaare U21".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - этап открытого чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
Суббота, 27 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Нарве на Кренгольме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию; спринт.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: 12.00 - Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Joker" (Раазику), 14.00 - ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - "Türi Ganvix JK".
* В Йыхвиском спортхолле - народная лига по баскетболу, игры за медали, 15.00 - встреча за 3-4-е места, БК "HITO" - "Toila", 17.00 - финал, "Lüganuse" - "NGU" (Хальяла).
* В Силламяэ на площадке с искусственным газоном стадиона "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Ararat" (Таллинн).
Воскресенье, 28 апреля
* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - Забег геркулесов, Кивиылиский этап. Информация: www.seiklushunt.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.15 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Viimsi JK II".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Narva Trans" - Пайдеская городская команда.
РАЗНОЕ
Четверг, 25 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - в дни школьных каникул: дни сказочника Андерсена.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
* В Нарвском музее - в дни школьных каникул: детский лагерь "Все профессии нужны, все профессии важны!". "Стану архитектором!" Стоимость участия: день - 25 евро, смена (5 дней) - 110 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Марко Калдур расскажет о своих приключениях в зонах боевых действий России. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
* В Сакаском народном доме в 18.00 - встреча с орнитологом-любителем Свеном Хыбемяги.
Пятница, 26 апреля
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - в дни школьных каникул: веселые игры на свежем воздухе, скутербол. Руководитель Юлия Попова. Билет - 5 евро (за три дня).
* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 13.00 - мастер-класс для детей "Зайчик". Плата за участие - 3 евро.
* От мызы Сака в 19.30 стартует пеший поход Юрьевой ночи: при свете факелов из Алулинна до мызы Сака. В конце похода путешественников ждут костер, легкая закуска и артист-сюрприз. Плата за участие - 45 евро. Информация: alutaguse@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.
* В Куртнаском общественном доме в 20.00 - танцевальный вечер с ансамблем "ProKoala". Плата за участие - 10 евро (в цену входят кофе и чай). Бронирование столиков: тел. 527 7994, Эне.
Суббота, 27 апреля
* В Васкнарвском порту с 10.00 до 14.00 - день открытых портов Чудского региона рыболовства. Информация: www.pkak.ee.
* В Нарва-Йыэсуу в поселке Ольгина с 11.00 до 22.00 - "Viru talufest": ярмарка хуторских продуктов и рукоделия, развлекательная программа, веселые игры и аттракционы.
* В клубе "Сомпа" в 13.00 - в дни школьных каникул: мастер-класс для детей "Зайчик". Билет - 5 евро (за три дня).
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - заключительный вечер отдыха для взрослых "Bon Voyage". Билет - 20 евро. Бронирование: тел. 5668 4792.
* В Сондаском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер хиппи. Музыку для танцев обеспечивает ансамбль "Põhjatu".
Воскресенье, 28 апреля
* В Кивиыли на площадке с качелями с 10.00 до 15.00 открыт старт похода "Sinilill".
* В Нарва-Йыэсуу в поселке Ольгина с 11.00 до 18.00 - "Viru talufest": ярмарка хуторских продуктов и рукоделия, развлекательная программа, веселые игры и аттракционы.
* От "Шахтерского дома" (ул. Кастани, 7, Таммику) в 17.00 стартует весенний поход по таммикуским терриконам и священной дубраве Таммику. Поход закончится у Шахтерского дома. В рамках весенней толоки захватите с собой рабочие перчатки и мешки для мусора, если таковые имеются. В стоимость участия в походе в размере 7 евро входит гид с местными историями, а также пирожное и кофе/чай после похода. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
Вторник, 30 апреля
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 14.15 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: поговорим о спорте с Юри и Малль Шмидт.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - кофейный вечер с Вирве Линдер: "Naabritüdrukust linnapeaks - kuhu edasi?" / Из соседской девчонки до мэра - куда дальше?". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Пухату на деревенской площади в 18.00 - Вальпургиева ночь. Полет ведьм и игры. Надевайте костюм и приходите посмотреть!
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер интеллектуальных игр.
Среда, 1 мая
* На хуторе Кыртси деревни Сяллику Алутагузеской волости - открытие сезона на Эстонском винном пути: в 12.00 и 14.00 - знакомство с винной кухней винного производства "RaJuVe", в 13.00 и 15.00 состоится небольшой поход по хутору, в 16.00 выступает Юри Хоменя. В течение дня можно дегустировать продукцию винного хутора, открыто однодневное кафе. И с собой можно прикупить винца. Информация: www.veinitee.ee и www.rajuve.ee.
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NB! На следующей неделе страница "Досуг" будет опубликована во вторник, 30 апреля, поэтому ждем предварительную информацию о мероприятиях, которые состоятся с 30 апреля по 9 мая, не позднее воскресенья, 28 апреля, по адресу электронной почты: diana@pohjarannik.ee.