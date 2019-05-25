"Феникс" возрождается: из увеселительного заведения в похоронное бюро

Более десяти лет на улице Раквере в Йыхви пустовало и постепенно разрушалось здание бывшего ресторана "Феникс", так как долгие годы стояло невостребованным. Недавно в нем снова затеплилась жизнь, хотя теперь это не увеселительное заведение, а наоборот - тут оказывают ритуальные услуги.
Судьба "Феникса" менялась неоднократно. В 2002 году бывший ресторан купило ТОО "Андлити", а руководитель Лилиан Ильвес делилась планами реконструкции с целью создания современного заведения общественного питания. Попытки были - в 2005 году тут открыли ресторан индийской кухни "Азия хаус". Увы, просуществовал он совсем недолго. Позже возродить былую славу ресторана взялась местная фирма, но в кризисные времена тоже долго не продержалась. Других арендаторов, по-видимому, не нашлось.