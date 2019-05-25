"Феникс" возрождается: из увеселительного заведения в похоронное бюро

Судьба "Феникса" менялась неоднократно. В 2002 году бывший ресторан купило ТОО "Андлити", а руководитель Лилиан Ильвес делилась планами реконструкции с целью создания современного заведения общественного питания. Попытки были - в 2005 году тут открыли ресторан индийской кухни "Азия хаус". Увы, просуществовал он совсем недолго. Позже возродить былую славу ресторана взялась местная фирма, но в кризисные времена тоже долго не продержалась. Других арендаторов, по-видимому, не нашлось.

- Самые необходимые поддерживающие работы в здании все-таки периодически делали, особенно после настойчивых требований волости, - сказал инспектор по надзору Йыхвиского волостного управления Маргус Пийрсон, - заменили крышу, часть окон. Но только снаружи, внутри ничего не менялось. В этом году волостное управление собиралось сделать владельцу предписание, потому что фасад начал обваливаться, а козырек над входом создавал опасность для прохожих. Но Лилиан Ильвес пришла в волость и показала, что у нее есть план ремонта, поэтому оформлять предписание не стали. Обещание выполняется и сейчас фасад уже приводят в порядок.