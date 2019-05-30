Ударил женщину в подъезде
28 мая сообщили, что в подъезде квартирного дома по улице Уус в городе Кивиыли 56-летний мужчина ударил 30-летнюю женщину.
Кража спойлеров
24 мая украли боковые спойлеры грузового автомобиля, припаркованного на Таллиннском шоссе в Нарве. Ущерб - 6567 евро.
На пляже нашли украденный водный велосипед
27 мая около 18.30 на пляже в Силламяэ нашли водный велосипед. Выяснилось, что он был украден с улицы Ранна.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.