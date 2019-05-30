Чт, 30.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Ударил женщину в подъезде
Полицейская сводка, 24-28 мая 2019 г.

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Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

28 мая сообщили, что в подъезде квартирного дома по улице Уус в городе Кивиыли 56-летний мужчина ударил 30-летнюю женщину.

Кража спойлеров

24 мая украли боковые спойлеры грузового автомобиля, припаркованного на Таллиннском шоссе в Нарве. Ущерб - 6567 евро.

На пляже нашли украденный водный велосипед

27 мая около 18.30 на пляже в Силламяэ нашли водный велосипед. Выяснилось, что он был украден с улицы Ранна.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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