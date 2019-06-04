Медсестра травмировалась в машине скорой помощи
31 мая в 9.55 возле дома №19 по улице А. Даумана в Нарве ехавшую на вызов машину скорой помощи "Volkswagen Transport", за рулем которой находился 29-летний мужчина, обогнала пока неизвестная машина. Во избежание опасности водитель скорой помощи был вынужден резко изменить направление и скорость движения, вследствие чего пострадала находившаяся в машине 31-летняя медсестра. Обстоятельства случившегося уточняются.
Подожгли старые автобусы
31 мая на Кескпуйестеэ в Кивиыли сгорели четыре автобуса, которые предназначались на запчасти. Ущерб - 15000 евро. Предполагают поджог.
Украденный у иностранного туриста велосипед вернули
1 июня на Петровской площади в Нарве у иностранца украли велосипед вместе с походным снаряжением стоимостью более 6300 евро. Полицейские Нарвского отделения полиции задержали в качестве подозреваемого 40-летнего мужчину, велосипед вернули собственнику.
Кража инструментов
1 июня поступило сообщение о краже инструментов с территории предприятия по улице Толстого в Силламяэ. Ущерб - 2385 евро.
Женщины устроили драку в кабаке
2 июня в развлекательном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве две женщины набросились на 33-летнюю женщину, причинив пострадавшей физическую боль и телесные повреждения.
Напал на бабушку
2 июня на улице Уус в Кохтла-Ярве 26-летний мужчина напал на свою 68-летнюю бабушку.
Ударила мужчину острым предметом
2 июня на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 62-летняя женщина ткнула 48-летнему мужчине в руку острым предметом.
Пьяный мужчина выехал с дороги
2 июня в 20.44 на 184-м километре шоссе Таллинн - Нарва в городе Силламяэ легковой автомобиль "Mercedes-Benz 300D", за рулем которого находился 60-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вылетел в кювет, врезался в дорожный знак и перевернулся на бок. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.