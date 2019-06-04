Медсестра травмировалась в машине скорой помощи

Подожгли старые автобусы

31 мая на Кескпуйестеэ в Кивиыли сгорели четыре автобуса, которые предназначались на запчасти. Ущерб - 15000 евро. Предполагают поджог.

Украденный у иностранного туриста велосипед вернули

1 июня на Петровской площади в Нарве у иностранца украли велосипед вместе с походным снаряжением стоимостью более 6300 евро. Полицейские Нарвского отделения полиции задержали в качестве подозреваемого 40-летнего мужчину, велосипед вернули собственнику.

Кража инструментов

1 июня поступило сообщение о краже инструментов с территории предприятия по улице Толстого в Силламяэ. Ущерб - 2385 евро.

Женщины устроили драку в кабаке

2 июня в развлекательном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве две женщины набросились на 33-летнюю женщину, причинив пострадавшей физическую боль и телесные повреждения.

Напал на бабушку

2 июня на улице Уус в Кохтла-Ярве 26-летний мужчина напал на свою 68-летнюю бабушку.

Ударила мужчину острым предметом

2 июня на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 62-летняя женщина ткнула 48-летнему мужчине в руку острым предметом.

Пьяный мужчина выехал с дороги

2 июня в 20.44 на 184-м километре шоссе Таллинн - Нарва в городе Силламяэ легковой автомобиль "Mercedes-Benz 300D", за рулем которого находился 60-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вылетел в кювет, врезался в дорожный знак и перевернулся на бок. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ