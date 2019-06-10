ПЕРЕДОВИЦА: Если правительство действительно заботится об Ида-Вирумаа…

Как правило, правительство не имеет обыкновения вмешиваться в предпринимательство. Однако приходится признать, что энергетика - такая отрасль, где на рынок, несмотря на его открытость, на самом деле сильно влияют разные страны. Они делают это в интересах как безопасности своего государства, обеспечения надежности снабжения, потребителей, так и собственных энергетических предприятий.

Возникшая сейчас в сланцевой энергетике кризисная ситуация тоже во многом вызвана искажениями свободного рынка, что позволяет выйти, к примеру, на рынок Финляндии и стран Балтии бесквотному российскому электричеству, себестоимость которого благодаря отсутствию квоты существенно ниже.

В сложившейся ситуации эстонскому государству как собственнику "Eesti Energia" нужно быстро и четко дать понять, что они предпримут для защиты этого предприятия и его работников, а вместе с этим и Ида-Вирумаа.

Работа шахтеров и энергетиков "Eesti Energia", в том числе ида-вируских, за годы принесла государству примерно миллиард евро дивидендов и еще больше разных налогов. Если теперь возникла необходимость потратить 15-20 миллионов евро в год для того, чтобы рабочие места шахтеров не пропали за годы ожидания появления новых заводов масел, то это нужно сделать.

Эта трата оправданна и обоснованна как в социальном плане, так и в плане безопасности. Однако по большому счету это правильный выбор и в экономическом плане, потому что если сланцевые шахты и электростанции остановятся, то доходы государства сократятся в несколько раз больше, чем на 15-20 миллионов евро, и вдобавок придется понести большие расходы на решение сопутствующих социальных проблем.