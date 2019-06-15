В Кохтла-Ярве подростка поймали на краже спиртного
12 июня 14-летний подросток попытался украсть из магазина по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве алкоголь на сумму 60 евро. Подросток объяснил свой поступок тем, что возле магазина двое неизвестных мужчин пригрозили избить его, если он откажется совершить кражу.
Пенсионер пострадал от рук грабителей
12 июня в квартиру по улице Раквере в Нарве проникли двое мужчин, один из которых применил насилие в отношении хозяина квартиры, 70-летнего мужчины, и отобрал 150 евро.
Ударила мужчину утюгом по голове
12 июня в квартире по улице Уускюла в Нарве 72-летняя женщина ударила своего 60-летнего спутника жизни утюгом по голове, причинив мужчине физическую боль и телесные повреждения.
У подростка забрали велосипед
12 июня сообщили, что 11 июня днем на улице Сомпа в Йыхви мужчина взял у подростка велосипед, пообещав вернуть, но не сделал этого. Стоимость велосипеда - 800 евро. Личность предполагаемого правонарушителя полиции известна.
Столкнулись два автомобиля
12 июня в 9.45 возле дома №19 по улице Пушкина в Нарве 31-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "Volkswagen Passat", выполнил поворот направо с полосы, где движение разрешено только прямо. В результате он выехал перед легковым автомобилем "Mazda 6", за рулем которого находился 46-летний мужчина. После столкновения обоих водителей доставили в Нарвскую больницу для осмотра.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.