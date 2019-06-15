В Кохтла-Ярве подростка поймали на краже спиртного

Пенсионер пострадал от рук грабителей

12 июня в квартиру по улице Раквере в Нарве проникли двое мужчин, один из которых применил насилие в отношении хозяина квартиры, 70-летнего мужчины, и отобрал 150 евро.

Ударила мужчину утюгом по голове

12 июня в квартире по улице Уускюла в Нарве 72-летняя женщина ударила своего 60-летнего спутника жизни утюгом по голове, причинив мужчине физическую боль и телесные повреждения.

У подростка забрали велосипед

12 июня сообщили, что 11 июня днем на улице Сомпа в Йыхви мужчина взял у подростка велосипед, пообещав вернуть, но не сделал этого. Стоимость велосипеда - 800 евро. Личность предполагаемого правонарушителя полиции известна.

Столкнулись два автомобиля

12 июня в 9.45 возле дома №19 по улице Пушкина в Нарве 31-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "Volkswagen Passat", выполнил поворот направо с полосы, где движение разрешено только прямо. В результате он выехал перед легковым автомобилем "Mazda 6", за рулем которого находился 46-летний мужчина. После столкновения обоих водителей доставили в Нарвскую больницу для осмотра.

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