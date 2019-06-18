В Йыхви зацвела "Царица ночи"

К сожалению, эта красота исчезнет уже к утру, что делает "Царицу ночи" легендарным растением. На самом деле в этот раз распустилось больше десяти цветков. "Три распустились еще раньше, три еще в бутонах. Посмотрим, хватит ли растению сил, чтобы раскрыть и эти бутоны в одну из ночей", - сказала хозяйка роскошного кактуса Лейли Тийсляр.

- Первые девять лет после высадки крошечного черенка растение не цвело, да и потом красивые цветки радовали глаз не каждый год. Но на яановой неделе он все же довольно часто расцветает, - сказала Тийсляр.

В Таллиннском ботаническом саду, где за растениями ухаживают высокообразованные ботаники, "Царица ночи" цветет обычно в августе, и эта ночь - знаменательное событие для многих ценителей растений, когда полюбоваться на удивительный кактус приходит множество народу. "Когда-то я сама была там на экскурсии и спросила у известного ботаника Урмаса Лаансоо, почему мое растение цветет гораздо раньше, хотя оно растет у меня на обычном подоконнике, а не в оранжерее с контролируемым климатом, и услышала в ответ, что у меня, очевидно, хорошие условия для роста и правильный уход", - сказала Тийсляр.