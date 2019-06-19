Случайная прохожая в Силламяэ обнаружила потерявшегося малыша

Утром по номеру экстренной помощи 112 позвонила Марина, которая по пути на работу заметила стоящего на мосту маленького мальчика. Ребенок смотрел сквозь ограждения на текущую воду и была опасность, что ребенок может упасть в воду. Марина подоспела к нему как раз вовремя, чтобы схватить его и предотвратить тяжкие последствия. Женщина оповестила о случившемся полицию, которая отправила на место патруль.

По сообщению Идаской префектуры, полицейские сразу же приступили к установлению личности мальчика. "Спустя несколько минут нам позвонила мама шестилетнего мальчика, которая по пути в детсад упустила своего ребенка из виду и он убежал в неизвестном направлении. Женщина сначала искала ребенка сама в ближайших окрестностях, но вскоре поняла, что ситуация серьезная, и не замедлила обратиться за помощью. К счастью, к тому моменту патруль уже был рядом с мальчиком, и мы сразу поняли, что эти два случая взаимосвязаны", - описали произошедшее стражи правопорядка.