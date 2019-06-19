Случайная прохожая в Силламяэ обнаружила потерявшегося малыша

Во вторник утром случайная прохожая обнаружила на улице в Силламяэ бродившего в одиночестве маленького мальчика, вскоре после этого стражи правопорядка вернули малыша сильно встревоженной матери.
Утром по номеру экстренной помощи 112 позвонила Марина, которая по пути на работу заметила стоящего на мосту маленького мальчика. Ребенок смотрел сквозь ограждения на текущую воду и была опасность, что ребенок может упасть в воду. Марина подоспела к нему как раз вовремя, чтобы схватить его и предотвратить тяжкие последствия. Женщина оповестила о случившемся полицию, которая отправила на место патруль.
По сообщению Идаской префектуры, полицейские сразу же приступили к установлению личности мальчика. "Спустя несколько минут нам позвонила мама шестилетнего мальчика, которая по пути в детсад упустила своего ребенка из виду и он убежал в неизвестном направлении. Женщина сначала искала ребенка сама в ближайших окрестностях, но вскоре поняла, что ситуация серьезная, и не замедлила обратиться за помощью. К счастью, к тому моменту патруль уже был рядом с мальчиком, и мы сразу поняли, что эти два случая взаимосвязаны", - описали произошедшее стражи правопорядка.
Патрульные полицейские вернули ребенка матери. "Любящий приключения мальчишка и не понял, что что-то произошло. Он с интересом разглядывал патрульный автомобиль и разговаривал с полицейским. Мать пережила случившееся гораздо тяжелее, но, к счастью, этот случай разрешился быстро и завершился благополучно", - написала полиция в социальных медиа.