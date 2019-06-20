Житель Нарва-Йыэсуу сообщил об угрозе убийством
17 июня 64-летний житель Нарва-Йыэсуу сообщил, что получил от 32-летней женщины по телефону сообщение, в котором она угрожала ему убийством.
Подвергся нападению со стороны соседа
17 июня поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного дома по улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летнего мужчину ударил его сосед.
Накинулся на супругу в парке
17 июня в Йыхвиском парке 59-летний мужчина набросился на свою 44-летнюю супругу. Полицейские задержали подозреваемого.
Пострадала от рук бывшего сожителя
17 июня сообщили, что на улице Раквере в Нарве 21-летний мужчина напал на свою бывшую спутницу жизни, 21-летнюю девушку, и пригрозил ей убийством.
В Кохтла-Ярве ограбили подростка
17 июня на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве на 17-летнего юношу напали и отняли у него мобильный телефон и наличные.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.