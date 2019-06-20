Чт, 20.06.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Житель Нарва-Йыэсуу сообщил об угрозе убийством
Полицейская сводка, 17 июня 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 июня 64-летний житель Нарва-Йыэсуу сообщил, что получил от 32-летней женщины по телефону сообщение, в котором она угрожала ему убийством.

Подвергся нападению со стороны соседа

17 июня поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного дома по улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летнего мужчину ударил его сосед.

Накинулся на супругу в парке

17 июня в Йыхвиском парке 59-летний мужчина набросился на свою 44-летнюю супругу. Полицейские задержали подозреваемого.

Пострадала от рук бывшего сожителя

17 июня сообщили, что на улице Раквере в Нарве 21-летний мужчина напал на свою бывшую спутницу жизни, 21-летнюю девушку, и пригрозил ей убийством.

В Кохтла-Ярве ограбили подростка

17 июня на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве на 17-летнего юношу напали и отняли у него мобильный телефон и наличные. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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