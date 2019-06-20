Житель Нарва-Йыэсуу сообщил об угрозе убийством

Подвергся нападению со стороны соседа

17 июня поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного дома по улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летнего мужчину ударил его сосед.

Накинулся на супругу в парке

17 июня в Йыхвиском парке 59-летний мужчина набросился на свою 44-летнюю супругу. Полицейские задержали подозреваемого.

Пострадала от рук бывшего сожителя

17 июня сообщили, что на улице Раквере в Нарве 21-летний мужчина напал на свою бывшую спутницу жизни, 21-летнюю девушку, и пригрозил ей убийством.

В Кохтла-Ярве ограбили подростка

17 июня на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве на 17-летнего юношу напали и отняли у него мобильный телефон и наличные.

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