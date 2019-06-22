Задержан за угрозы убийством
20 июня на улице А. Пушкина в Нарве 45-летний мужчина угрожал убийством своей спутнице жизни, 45-летней женщине. Подозреваемый задержан полицейскими.
Набросился на мать
20 июня поступило сообщение, что на улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина напал на свою 73-летнюю мать. Полицейские задержали подозреваемого.
На улице ударили подростка
20 июня на улице Раквере в Нарве ударили 15-летнего юношу.
Задержан за угрозы соседу
19 июня на улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летнему мужчине угрожал его сосед. Полицейские задержали 33-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
Грозилась убить мать
19 июня сообщили, что на улице 26 Июля в Нарве 31-летняя женщина угрожала убийством своей 66-летней матери. Подозреваемая задержана полицией.
Ударила тарелкой
19 июня поступило сообщение, что на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 44-летняя женщина ударила тарелкой 60-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Подозреваемая задержана.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.