Сб, 22.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Задержан за угрозы убийством
Полицейская сводка, 19-20 июня 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

20 июня на улице А. Пушкина в Нарве 45-летний мужчина угрожал убийством своей спутнице жизни, 45-летней женщине. Подозреваемый задержан полицейскими.

Набросился на мать

20 июня поступило сообщение, что на улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина напал на свою 73-летнюю мать. Полицейские задержали подозреваемого.

На улице ударили подростка

20 июня на улице Раквере в Нарве ударили 15-летнего юношу.

Задержан за угрозы соседу

19 июня на улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летнему мужчине угрожал его сосед. Полицейские задержали 33-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Грозилась убить мать

19 июня сообщили, что на улице 26 Июля в Нарве 31-летняя женщина угрожала убийством своей 66-летней матери. Подозреваемая задержана полицией.

Ударила тарелкой

19 июня поступило сообщение, что на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 44-летняя женщина ударила тарелкой 60-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Подозреваемая задержана.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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