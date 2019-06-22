Задержан за угрозы убийством

Набросился на мать

20 июня поступило сообщение, что на улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина напал на свою 73-летнюю мать. Полицейские задержали подозреваемого.

На улице ударили подростка

20 июня на улице Раквере в Нарве ударили 15-летнего юношу.

Задержан за угрозы соседу

19 июня на улице Олеви в Кохтла-Ярве 41-летнему мужчине угрожал его сосед. Полицейские задержали 33-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Грозилась убить мать

19 июня сообщили, что на улице 26 Июля в Нарве 31-летняя женщина угрожала убийством своей 66-летней матери. Подозреваемая задержана полицией.

Ударила тарелкой

19 июня поступило сообщение, что на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 44-летняя женщина ударила тарелкой 60-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Подозреваемая задержана.

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