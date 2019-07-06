Женщин, несколько дней значившихся пропавшими, нашли

Кражи аудиоаппаратуры в Нарве

3 июля сообщили о краже радиоприемника "Makita" на улице Хайгла в Нарве. Ущерб - 240 евро.

В тот же день поступило сообщение, что из автомобиля, припаркованного на улице П. Кереса в Нарве, украли бас-колонку "Alpine" и звукоусилитель "Fusion". Ущерб - 500 евро.

Находившегося в розыске латвийца поймали в Нарве

3 июля на Нарвский железнодорожный пограничный пункт прибыл въезжавший в страну мужчина 1985 года рождения без определенного гражданства, являющийся жителем Латвии и предъявивший для контроля поддельный паспорт.

Пограничники установили, что мужчина находится в розыске в Латвийской Республике.

Мужчина согласился на замену процессуальных расходов и возможного денежного наказания на выплату в госдоходы, и уголовное производство начато не было. Латвийцу сделали предписание о том, чтобы он покинул Эстонию, и на три года запретили ему въезд в Эстонию. Мужчину доставили на эстонско-латвийскую границу и передали полиции Латвии.

В Нарве украли мопед

4 июля в полицию сообщили, что на улице Тиймана в Нарве был украден мопед "Baotian" стоимостью 950 евро.

Гражданин Молдавии затруднился с ответом на границе