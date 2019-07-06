Вс, 7.07.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Женщин, несколько дней значившихся пропавшими, нашли
Полицейская сводка, 3-5 июля 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В пятницу, 5 июля, с разницей в несколько часов полиция сообщила о том, что найдены как 39-летняя нарвитянка Татьяна, так и 16-летняя силламяэская девушка Элиза.

Элизу полиция начала искать со вторника на этой неделе, когда ее близкие сообщили, что девушка ушла из дома поздним вечером 27 июня, не взяв с собой мобильный телефон, и с того момента установить контакт с ней не удавалось. Полиция, собрав информацию у близких и знакомых девушки, вышла на один силламяэский адрес, где могла находиться девушка, - там ее и обнаружили.

39-летняя Татьяна пропадала начиная с воскресенья.

Кражи аудиоаппаратуры в Нарве

3 июля сообщили о краже радиоприемника "Makita" на улице Хайгла в Нарве. Ущерб - 240 евро.

В тот же день поступило сообщение, что из автомобиля, припаркованного на улице П. Кереса в Нарве, украли бас-колонку "Alpine" и звукоусилитель "Fusion". Ущерб - 500 евро.

Находившегося в розыске латвийца поймали в Нарве

3 июля на Нарвский железнодорожный пограничный пункт прибыл въезжавший в страну мужчина 1985 года рождения без определенного гражданства, являющийся жителем Латвии и предъявивший для контроля поддельный паспорт.  

Пограничники установили, что мужчина находится в розыске в Латвийской Республике. 

Мужчина согласился на замену процессуальных расходов и возможного денежного наказания на выплату в госдоходы, и уголовное производство начато не было. Латвийцу сделали предписание о том, чтобы он покинул Эстонию, и на три года запретили ему въезд в Эстонию. Мужчину доставили на эстонско-латвийскую границу и передали полиции Латвии. 

В Нарве украли мопед

4 июля в полицию сообщили, что на улице Тиймана в Нарве был украден мопед "Baotian" стоимостью 950 евро.

Гражданин Молдавии затруднился с ответом на границе

4 июля на Нарвском погранпункте пограничники не пустили в Эстонию прибывшего из России гражданина Республики Молдова 1977 года рождения, который не сумел дать четкого ответа на вопрос о цели своего визита в Эстонию и у которого также отсутствовали требуемые документы.

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