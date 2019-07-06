День хуторов соберет хуторян со всей Эстонии в шахтном музее

Ида-вирумааские хуторяне решили принять Всеэстонский день хуторов в шахтном музее.

- Это место, которое лучше всего знакомит с нами, к тому же тема энергетики стоит сейчас на повестке дня, - хозяйка хутора Пюхаору Майре Уустал считает выбор места очень подходящим. - Оно также наверняка запомнится людям.

- Таким образом мы ознакомим с особенностями Ида-Вирумаа - с тем, как сосуществуют сельская жизнь и промышленность, - добавляет исполнительный руководитель Ида-Вирумааского союза хуторов Арво Аллер.

От сельхозмашин до машины скорой помощи

День хуторов предназначен не только для хуторян, поучаствовать в нем приглашают и всех желающих. Необязательно быть земледельцем, чтобы полюбоваться новинками в области сельхозтехники. Именно такие передовые машины привезут для показа во двор шахтного музея.

АРВО АЛЛЕР: Мы ознакомим с особенностями Ида-Вирумаа - с тем, как сосуществуют сельская жизнь и промышленность.

Основной упор будет сделан на яствах - разумеется, на местных и отечественных. Предложат настоящую крестьянскую пищу - ею можно будет и на месте угоститься (об этом позаботится "Viru Toit"), ее можно будет и купить с собой; мелкие пивоварни привезут крафтовое пиво, не останутся в стороне и изготовители домашнего вина.

- Мы готовы накормить всех участников. Пять тысяч человек - это было бы супер, хотя если будет и больше, мы все равно справимся, - пообещала отвечающая за общепит Ингрид Тапнер.

Пока еще не удастся предложить много садово-огородной продукции, но что-то все же будет на прилавках в день хуторов. В том числе рассада цветов.

Конечно, не обойдется в этот день и без рукоделия: тут можно будет посмотреть и купить изделия, а также самому помастерить в двух рабочих комнатах.

- Мы привезем ткацкий стан и будем ткать ковер. Любой желающий сможет внести в это свой вклад, так что к концу дня ковер будет готов, - обещает Майре Уустал.

На мероприятии для всей семьи, естественно, будет также детская зона с большим бесплатным батутом и электромобилями. На радость как детям, так и взрослым приедет мини-зоопарк с мелкими животными; свою технику покажут на месте спасатели и "Karell Kiirabi".

- Машину скорой помощи раньше, наверное, нигде таким образом не демонстрировали, - Арво Аллер считает, что осмотреть ее изнутри будет довольно интересно.

Каждому что-то

День хуторов начнется в 12 часов, а когда будут отмечены лучшие хутора и крестьянские блюда и прослушаны-просмотрены выступления местных людей, на сцену выйдет Индрек Таалмаа с комедией одного актера "Parimad palad".

В это же время в старой котельной начнутся обмены мнениями. Для начала тему подземного и наземного производства обсудят министр сельской жизни и министр окружающей среды, а затем уже другие ораторы поговорят о благоустроенных хуторах и агротуризме.

Организуемая Ида-Вирумааским объединением селянок лотерея обещает, что каждый что-нибудь выиграет - хуторскую продукцию или рукоделие, билеты куда-то или пакеты. Выигрыши выставят местные производители.

Из одного уезда в другой

25 лет дни хуторов проводили в Янеда. Три года назад решили, что в Янеда они, конечно, останутся, но проводить их станут и в других местах - каждый год в новом уезде. Первым был Вырумаа, вторым - Сааремаа, Ида-Вирумаа стал третьим.