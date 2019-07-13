На производстве в Кукрузе пострадал рабочий

Дети на велосипеде попали под машину

11 июля в 17.45 возле дома №29 по улице Креэнхольми в Нарве 31-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "KIA Optima" на пешеходном переходе наехал на пересекавшего дорогу на велосипеде 10-летнего мальчика и сидевшую на том же велосипеде 8-летнюю девочку. Девочке оказали неотложную помощь на месте происшествия.

ДТП в Кивиыли

11 июля в 11.55 возле дома №14 по бульвару Вабадузе в городе Кивиыли 28-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем "Volkswagen", выехала перед двигавшимся по главной дороге легковым автомобилем "Dacia", которым управлял 80-летний мужчина. Водителя "Dacia" и находившуюся в машине 79-летнюю женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Пожилой мужчина ударил сына

11 июля на улице Креэнхольми в Нарве 73-летний мужчина ударил своего 42-летнего сына.

Мальчишки охотятся за "Жигулями"

11 июля на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве три молодых человека, личности которых до сих пор не установлены, попытались угнать легковой автомобиль ВАЗ. Владелец машины вмешался, и злоумышленники бросились наутек.