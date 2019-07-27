Суд взял под стражу мужчину, угрожавшего убить свою мать

Следователь Йыхвиского отделения полиции Кайри Нерот объяснила, что данные, собранные в рамках уголовного дела, указывают на то, что это была не разовая угроза. "Поскольку существовала опасность, что мужчина может применить насилие в отношении своей матери, полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого", - сказала следователь, добавив, что у каждого человека есть право на безопасную жизнь, и тем более у себя дома.

В четверг прокуратура подала в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев, и суд дал на это разрешение. "Прокуратура никогда не подает ходатайство о заключении под стражу легковесно, в случае подозрения в угрозах это определенно не является обычной практикой. Однако каждый случай следует рассматривать отдельно, и в данном случае мы увидели необходимость защитить потерпевшую с помощью самой суровой меры пресечения", - пояснила помощник прокурора Наталья Фирсова.