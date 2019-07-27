ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Аллан Мянд

В Йыхви было довольно много тех, у кого раскрылся рот от изумления, когда они увидели имя предпринимателя и обладающего большим стажем йыхвиского муниципального политика Аллана Мянда на местных выборах 2017 года в списке Центристской партии. Центристская партия, которая прежде выступала на местных выборах в Йыхви довольно скромно и отказалась от нескольких представителей старой "гвардии", почувствовала, что на волне возглавляемого Мяндом строительства паркового центра и они могут заработать несколько плюсовых очков, если убедят Мянда присоединиться к ним.
Однако еще сильнее стоило удивиться прошлым летом, когда Центристская партия ударила по рукам в Йыхви с избирательным союзом Осипенко. По большому счету, ни для кого не секрет, что Мянд и Осипенко долгие годы были непримиримыми соперниками в местной политике. Около года Мянд скрепя сердце терпел это вынужденное соседство, но кажется, что его терпение лопнуло и назревает дворцовый переворот. Ключевую роль в его успехе сыграет вопрос, удастся ли Мянду привлечь на свою сторону возвращающегося в волостное собрание предыдущего волостного старейшину Мартина Репинского, который два года назад завлек Мянда в свой лагерь.