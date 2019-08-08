Большой шанс на возрождение Кохтла-Ярве

Кохтла-Ярве прославился, скорее, как юдоль, где часто воняет, откуда уезжают жители, где квадратный метр квартиры стоит меньше ста евро, безработица велика, а в управлении городом процветают коррупция, влияние олигархов, принудительная партеизация и политика кумовства.

К сожалению, имеем дело не только с мифами, а большей частью с реальными фактами. На фоне таких сильных негативных характеристик влияние сколь угодно позитивных новостей остается весьма слабым. Также в пределах уезда Кохтла-Ярве, скорее, остается в тени всего, что связано с Нарвой, хотя для Эстонии он вовсе не менее важный город.

Важно, например, знать и то, что Кохтла-Ярве - не просто какая-то несчастная промышленная деревня, а город, где, несмотря на стремительное сокращение населения, жителей все еще больше, чем в Вильянди и Раквере вместе взятых; что в течение последних лет шикарно реновированы, к примеру, Кескаллеэ, Дом культуры, Дом творчества школьников, все более крепко встает на ноги Ида-Вируская центральная больница, приведены в порядок парки, построены игровые площадки, велосипедно-пешеходные дороги.

Но одни лишь с размахом отремонтированные здания и велодороги, то есть улучшение жизненной среды, все же не могут остановить упадок города, если в этом городе не будет в достаточном количестве разумной деятельности и работы.

В настоящее время существуют хорошие предпосылки для изменения имиджа Кохтла-Ярве, что также поможет оживить экономику. Важная роль в этом отводится государственной гимназии, которая начнет свою работу осенью, и ставшему ее капитаном харизматичному школьному руководителю Хендрику Агуру. Такое хорошее внимание, которое он менее чем за полгода привлек к Кохтла-Ярве, городским руководителям не удавалось привлечь в течение десятилетий.

Если в госгимназию придут на постоянную работу десятки блистательных учителей из разных уголков Эстонии, то они станут мощным источником дополнительной энергии, который придаст свежие жизненные силы всему городу. Еще более важно, что даст также новую надежду молодым людям, обучающимся в гимназии, и их семьям. Хендрик Агур поставил цель, чтобы гимназия не была закрытым государством в государстве, а оставалась важным и открытым домом в жизни всего города. Взять хотя бы, к примеру, план превращать школьную столовую в вечернее время в солидное городское кафе.

Та борьба, которую местная община предприняла в начале года во имя будущей госгимназии, не была напрасной.

Однако только хорошей государственной гимназии при всем желании и везении будет недостаточно, чтобы совершить крутые повороты в развитии Кохтла-Ярве. Потребуется еще несколько поддерживающих толчков от государства, как назвала свои четыре проведенные в Нарве прошлым летом недели президент Керсти Кальюлайд.

Та борьба, которую местная община предприняла в начале года во имя будущей госгимназии, не была напрасной.