Большой шанс на возрождение Кохтла-Ярве

Кохтла-Ярве, десятилетиями остававшемуся среди крупных городов Эстонии в положении гадкого утенка, сейчас выпал редкий шанс превратиться - как в сказке Андерсена - в прекрасного лебедя. Эту возможность нельзя упускать, ведь следующей может и не быть.
Кохтла-Ярве прославился, скорее, как юдоль, где часто воняет, откуда уезжают жители, где квадратный метр квартиры стоит меньше ста евро, безработица велика, а в управлении городом процветают коррупция, влияние олигархов, принудительная партеизация и политика кумовства.
К сожалению, имеем дело не только с мифами, а большей частью с реальными фактами. На фоне таких сильных негативных характеристик влияние сколь угодно позитивных новостей остается весьма слабым. Также в пределах уезда Кохтла-Ярве, скорее, остается в тени всего, что связано с Нарвой, хотя для Эстонии он вовсе не менее важный город.
Важно, например, знать и то, что Кохтла-Ярве - не просто какая-то несчастная промышленная деревня, а город, где, несмотря на стремительное сокращение населения, жителей все еще больше, чем в Вильянди и Раквере вместе взятых; что в течение последних лет шикарно реновированы, к примеру, Кескаллеэ, Дом культуры, Дом творчества школьников, все более крепко встает на ноги Ида-Вируская центральная больница, приведены в порядок парки, построены игровые площадки, велосипедно-пешеходные дороги.
Но одни лишь с размахом отремонтированные здания и велодороги, то есть улучшение жизненной среды, все же не могут остановить упадок города, если в этом городе не будет в достаточном количестве разумной деятельности и работы.
В настоящее время существуют хорошие предпосылки для изменения имиджа Кохтла-Ярве, что также поможет оживить экономику. Важная роль в этом отводится государственной гимназии, которая начнет свою работу осенью, и ставшему ее капитаном харизматичному школьному руководителю Хендрику Агуру. Такое хорошее внимание, которое он менее чем за полгода привлек к Кохтла-Ярве, городским руководителям не удавалось привлечь в течение десятилетий.
Если в госгимназию придут на постоянную работу десятки блистательных учителей из разных уголков Эстонии, то они станут мощным источником дополнительной энергии, который придаст свежие жизненные силы всему городу. Еще более важно, что даст также новую надежду молодым людям, обучающимся в гимназии, и их семьям. Хендрик Агур поставил цель, чтобы гимназия не была закрытым государством в государстве, а оставалась важным и открытым домом в жизни всего города. Взять хотя бы, к примеру, план превращать школьную столовую в вечернее время в солидное городское кафе.
Та борьба, которую местная община предприняла в начале года во имя будущей госгимназии, не была напрасной.
Однако только хорошей государственной гимназии при всем желании и везении будет недостаточно, чтобы совершить крутые повороты в развитии Кохтла-Ярве. Потребуется еще несколько поддерживающих толчков от государства, как назвала свои четыре проведенные в Нарве прошлым летом недели президент Керсти Кальюлайд.
Та борьба, которую местная община предприняла в начале года во имя будущей госгимназии, не была напрасной.
Развитию Кохтла-Ярве явно было бы на пользу, если бы Министерство образования в сотрудничестве с техническим университетом нашло возможность сделать наконец-то приличное финансовое вливание для усиления Вирумааского колледжа, увеличения разнообразия возможностей обучения и также обучения взрослых. В таком случае для местной молодежи открылась бы просторная дорога для получения высшего образования в родном городе и это привлекло бы также больше молодых людей из других уголков на учебу в Кохтла-Ярве.
В свою очередь, это стало бы логичным и поддерживающим шагом для того, чтобы у частных инвесторов возник больший интерес к созданию предприятий в построенном несколько лет назад государством Кохтла-Ярвеском промышленном парке. Если бы государство нашло для этого целенаправленные и эффективные механизмы поддержки, то можно было бы ожидать быстрых результатов. В итоге расходы государства на Вирумааский колледж или Кохтла-Ярвеский промпарк не были бы огромными и их позитивное влияние наверняка перевесило бы потраченные суммы.
Развитие всего города должно поддержать также то, что у крупнейшего работодателя Кохтла-Ярве - "Viru Keemia Grupp" - сейчас хорошие времена.
С целью улучшения жизненной среды Кохтла-Ярве некоторые крупные шаги уже предприняты и многие большие начинания реализуются в данный момент. Например, строятся спорткомплекс с бассейном и несколькими спортзалами, футбольное поле, трассы здоровья в лесном парке, планируются новое здание основной школы и новый корпус больницы, а также здание полиции и спасателей. Есть надежда, что запуск государственной пилотной программы по сносу пустующего жилья и других заброшенных зданий не будет слишком долгим.
Крайне важно и то, как в сегодняшней ситуации поведет себя местная власть Кохтла-Ярве. Насколько хорошо они чувствуют, что культивируемая десятилетиями клановая политика является тупиком и пагубно влияет на город. Важны открытость и готовность делиться властью и должностями и сотрудничать с разными сторонами, не задавая первым делом вопрос, поможет ли это сохранить власть.
У Кохтла-Ярве сейчас есть несколько предпосылок для большого позитивного поворота, и было бы непозволительно их не использовать.